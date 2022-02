Tak wydajny zegar atomowy to rzadkość. Naukowcy mają pomysł na jego wykorzystanie

Naukowcy z University of Wisconsin-Madison stworzyli jeden z najbardziej wydajnych zegarów atomowych w historii. Jest on w stanie mierzyć różnice w czasie z dokładnością odpowiadającą utracie jednej sekundy co 300 miliardów lat.

Artykuł na ten temat został niedawno opublikowany na łamach Nature i opisuje przypadek pierwszego w historii tzw. multipleksowego zegara optycznego. W jego skład wchodzi sześć osobnych zegarów, które ze sobą współpracują. Główną rolę odgrywają natomiast atomy strontu, które są rozdzielane do zegarów ułożonych w szeregu i znajdujących się w komorze próżniowej. Już

przy użyciu jednego zegara laser mógł wzbudzić elektrony na jedną dziesiątą sekundy. Kiedy jednak do akcji wkroczył drugi laser, liczba atomów ze wzbudzonymi elektronami pozostawała taka sama w obu zegarach przez nawet 26 sekund.

Wróćmy jednak do sedna sprawy. Zegar atomowy wykorzystuje częstotliwości rezonansowe atomów w formie rezonatora. Ten jest natomiast regulowany przez częstotliwość mikrofalowego promieniowania elektromagnetycznego emitowanego lub absorbowanego przez przejście kwantowe atomu lub cząsteczki. O ile rezonans atomów jest związany ze stałymi częstotliwościami, tak częstotliwość oscylacji kryształu kwarcu w zegarze kwarcowym może się różnić. To właśnie stabilność oscylacji, na przykład w atomie cezu, jest kluczem do wysokiej precyzji zegarów atomowych.

Nowy zegar atomowy może pomóc w badaniach nad ciemną materią czy falami grawitacyjnymi

Optyczne zegary atomowe odmierzają czas z wykorzystaniem lasera. Ten również musi być zaawansowany, jeśli celem jest naprawdę precyzyjne odmierzanie czasu. Jak przyznają członkowie zespołu badawczego z University of Wisconsin-Madison, laser, którym dysponują, nie należy do najlepszych. Z tego względu musieli znaleźć sposób na ominięcie problemu. Zamiast oświetlić jeden zegar znajdujący się w komorze próżniowej, postanowili skierować wiązkę lasera na dwa.

Po ponad tysiącu pomiarów i licznych modyfikacjach, naukowcom udało się wykryć różnicę w szybkości odmierzania czasu między dwoma zegarami. Ta była naprawdę minimalna i na przestrzeni 300 miliardów lat wyniosłaby zaledwie jedną sekundę. Taki wynik stanowi rekord świata w odniesieniu do dwóch przestrzennie oddzielonych zegarów. W przyszłości taki zegar atomowy mógłby pomóc w badaniach poświęconych ciemnej materii czy falom grawitacyjnym.