Czysta energia ma coraz większy udział. 2021 rok okazał się rekordowy

Aż 38 procent światowego zapotrzebowania na energię elektryczną zostało wypełnione dzięki ekologicznym źródłom energii. To najwyższy z dotychczasowych wyników.

Takie wiadomości z pewnością stanowią pocieszenie, szczególnie w kontekście coraz częstszych doniesień o tym, że nie uda się spełnić wielu założeń wymienionych choćby w porozumieniu paryskim. Część krajów zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej przed rokiem 2050, inne zamierzają zrobić to nawet wcześniej. Problem w tym, że jesteśmy bliżsi spełnienia najbardziej pesymistycznych aniżeli optymistycznych założeń związanych z klimatem.

Czytaj też: Ekologiczna energia elektryczna z odpadów spożywczych. Gazyfikacja biomasy rozwiązuje ogromny problem

Odnawialne źródła energii, eksploatowane na przykład dzięki turbinom wiatrowym i wodnym bądź panelom słonecznym, stanowią ogromne wsparcie w zakresie przechodzenia na zieloną stronę mocy. Skala tego zjawiska jest coraz większa, o czym świadczy raport Ember obejmujący dane z ubiegłego roku. Okazuje się, iż energia czerpana z wiatru i słońca zaspokoiła 10 procent globalnego zapotrzebowania. W 2015 roku, kiedy sygnowano wspomniane porozumienie paryskie, wskaźnik ten był niemal dwukrotnie niższy.

Co dokładnie wykazują nowe analizy? Wśród krajów cechujących się najszybszym przechodzeniem na czystą energię wymienia się Holandię, Australię i Wietnam. Ten azjatycki kraj dokonał największego przeskoku, osiągając aż 300-procentowy wzrost w ciągu roku. Kluczem do sukcesu okazał się rządowy program dopłat za instalowanie paneli słonecznych i dostarczanie energii elektrycznej do krajowej sieci.

Produkcja energii słonecznej wzrosła natomiast o 23% w porównaniu z rokiem poprzednim, a energii wiatrowej o 14%. Oba te źródła zapewniły ponad 10% zapotrzebowania energetycznego w ponad 50 krajach całego świata. Biorąc pod uwagę wszystkie ekologiczne źródła energii, ich łączny udział w całkowitej produkcji energii elektrycznej wyniósł 38%. Dla porównania, udział węgla, do niedawno będącego podstawą przemysłu energetycznego, wyniósł 36 procent.

Czytaj też: Ekologiczna energia elektryczna z odpadów spożywczych. Gazyfikacja biomasy rozwiązuje ogromny problem

Istnieje spora szansa, że w związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainę i sankcjami nakładanymi na ten pierwszy kraj, świat (a w szczególności Europa) w większym stopniu skupi się na odnawialnych źródłach energii. Byłoby to z pewnością korzystne dla klimatu naszej planety.