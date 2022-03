Dying Light 2 – test wydajności kart graficznych Nvidia

Dying Light 2 to jeden z głośniejszych tytułów, który ostatnio miał premierę. Jak wypadną w nim karty graficzne Nvidia?

Wymagania Dying Light 2

Minimalne wymagania bez ray tracingu nie są wcale wysokie. GTX 1050 Ti to wiekowa karta i z pewnością wielu z Was ma już wydajniejsze konstrukcje. Inaczej się już robi przy wyższych ustawieniach. Bez RT przyda się już RTX 2060 w wersji 6 GB. Rekomendowane do RT to RTX 3080 10 GB, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Chociaż warto tutaj zauważyć, że dotyczy to tylko 60 fps w Full HD. Gra nie wymaga też jakiś wybitnie wydajnych CPU, choć w przypadku AMD dla najwyższych ustawień przyda się Ryzen 7 3700X. Gra zajmuje (według powyżej tabeli) 60 GB na dysku oraz wymaga 16 GB pamięci RAM.

Testy przeprowadziłem w lokacji szkoła na dachu. Wykorzystałem ustawienia wysoka jakość i zmianę API na DirectX 12 oraz włączenie obliczeń asynchronicznych, śledzenie promieni wysokiej jakości oraz ponownie te ustawienia z włączonym DLSS Jakość. Sterowniki to Nvidia Game Ready 511.79. Na wykresach znajdziecie karty, któe w danej konfiguracji uzyskały średnio powyżej 20 fps. Testy przeprowadziłem 3 razy lub do uzyskania powtarzalności.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Średnio 60 fps przy wysokich ustawieniach zapewnia RTX 2060 SUPER. Natomiast RTX 2060 jest minimalnie poniżej tej granicy i spokojnie zapewni również płynną rozgrywkę. Bliżej 50 fps wypadają słabsze karty, ale tak naprawdę tutaj również nie powinno być większych problemów. Włączenie RT sprawia, że 60 fps przebijają karty od RTX 3070 Ti, choć sam RTX 3070 również notuje dobre wyniki. Przy słabszych przyda się DLSS, gdzie płynną rozgrywkę gwarantuje już RTX 2080, a blisko 60 fps plasują się modele od RTX 2070 SUPER.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

Kolejno rozdzielczość to oczywiście wyższe wymagania. Bez RT 60 fps zapewnia RTX 2080 SUPER, a blisko tego jest RTX 2080. Przy kartach pokroju RTX 3060/3070 SUPER możecie liczyć na wyniki bliższe 50 fps. Włączenie RT sprawia, że żadna z kart nie osiąga średnio 60 fps. Tutaj konieczne jest już włączenie DLSS przynajmniej w trybie jakość. Wtedy też tą magiczną liczbę przebijają karty od RTX 3070.

Testy w rozdzielczości 3440 x 1440

Rozdzielczość 3440 x 1400 to ustawienia, przy których mało kto testuje karty graficzne. Tutaj już przy wysokich ustawieniach potrzeba RTX 3070 do osiągnięcia 60 fps. Natomiast również RTX 3060 Ti zapewni bardzo dobrą ilość klatek na sekundę. Włączenie RT powoli zabija grafiki – żadna nie osiągnęła nawet średnio 50 fps. Po dodaniu DLSS Jakość ponad 60 fps gwarantuje RTX 3080, a powyżej 50 fps RTX 3070.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

Ostatnia rozdzielczość pokazuje spore wymagania gry. Przy ustawieniach bez RT 60 fps gwarantuje tylko RTX 3080 Ti, choć blisko tutaj jest RTX 3080. Włączenie RT sprawia, że żadne GPU nie pozwoliło nawet na 30 fps. DLSS Jakość również nie zapewnia średnio 60 fps na żadnej z kart. Tutaj jeśli zależy Wam na takiej liczbie klatek na sekundę będziecie musieli uruchomić DLSS w wyższym trybie.

Podsumowanie

Dying Light 2 jest z pewnością wymagającą grą, w szczególności w wyższych rozdzielczościach po włączeniu opcji związanych z ray tracingiem. W 3840 x 2160 żadna z kart nawet po włączeniu DLSS Jakość nie gwarantuje średnio 60 fps. Bez DLSS nie liczcie nawet na 30 fps. W niższych rozdzielczościach w szczególności bez RT jest znacznie lepiej i np. przy Full HD do osiągnięcia średnio 60 fps wystarczy nawet RTX 2060, który notuje wyniki bliskie tej liczbie. Przy RT i DLSS Jakość wystarczy RTX 2080, choć karty od RTX 2070 SUPER zapewniają również dobrą wydajność.

Mam nadzieję, że ten tekst pomoże Wam w wybraniu odpowiednich ustawień dostosowanych do danej karty graficznej. Jeśli chcecie zobaczyć redakcyjne GPU w kolejnych tytułach, które właśnie zadebiutowały – dajcie znać w komentarzach!