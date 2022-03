Messier 99 na nowych zdjęciach. Galaktyka ta została zidentyfikowana niemal 250 lat temu

Messier 99 znajduje się w odległości 42 milionów lat świetlnych od Ziemi, a do jej pierwszej obserwacji doszło w 1781 roku.

Teraz ten niezwykle odległy obiekt został zaobserwowany w nieco większych szczegółach dzięki użyciu Bardzo Dużego Teleskopu. Średnica tej galaktyki wynosi około 80 tysięcy lat świetlnych i jest nieco mniejsza od średnicy Drogi Mlecznej, która przekracza 100 tysięcy lat świetlnych.

Messier 99 ma przy tym niecodzienny, asymetryczny kształt. Jej jądro wydaje się przesunięte, a ramiona spiralne – nierówno ułożone. Rzadko kiedy zdarza się, by galaktyka posiadała aż tak różniące się od siebie ramiona. Możemy ją oglądać na nowych zdjęciach dzięki projektowi PHANGS (Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS), którego celem jest prowadzenie obserwacji galaktyk w wysokiej rozdzielczości na wszystkich długościach fal widma elektromagnetycznego.

Galaktyka Messier 99 znajduje się około 42 milionów lat świetlnych od Ziemi

Dzięki temu astronomowie zbierają kluczowe dane potrzebne do zrozumienia cyklu powstawania gwiazd w galaktykach. W tym przypadku, łącząc ze sobą obserwacje na różnych długościach fal światła, astronomowie dojrzeli obłoki gazu zjonizowanego przez nowo narodzone gwiazdy. Na fotografiach możemy zobaczyć wodór, tlen i siarkę, którym przypisano kolejno kolory: czerwony, niebieski i pomarańczowy.

Najbliższa Ziemi galaktyka spiralna, czyli galaktyka Andromedy, nosi również nazwę Messier 31. Oddalona o około 2,52 miliona lat świetlnych, jest największą i najjaśniejszą galaktyką nieba północnego. Szacuje się, że w jej skład wchodzi nieco ponad 100 miliardów gwiazd, co jest około 4-krotnie niższą wartością niż w przypadku Drogi Mlecznej.