Robokoza Kawasaki Ibex. Nadchodzi konkurencja dla Spotów Boston Dynamcis

Ibex to robot inspirowany kozicą górską, który został stworzony przez firmę Kawasaki. Jak go ujarzmić?

Kawasaki pracuje nad Robust Humanoid Platform (RHP) o nazwie Kaleido od 2015 r., a Ibex jest rozwinięciem tej koncepcji. Co jest w nim wyjątkowego?

Opracowując Kaleido, namierzyliśmy trudności związane z robotami dwunożnymi. Ponieważ mają one ten sam kształt co ludzie, są bardzo wszechstronne i mogą robić wszystko to, co ludzie. Potrzeba jednak dużo czasu, aby wykorzystać je w praktyce. Z drugiej strony, opracowujemy również samobieżnego robota usługowego, który porusza się na kołach, ale do poruszania się po nierównym terenie bardziej nadają się nogi niż koła. Tak więc w połowie drogi między robotami humanoidalnymi a robotami na kółkach zastanawialiśmy się, czy jest jakaś szansa. Dlatego zaczęliśmy opracowywać Bexa, czterokołowego robota kroczącego. Uważamy, że technologia chodzenia, którą wykorzystano podczas opracowywania robotów humanoidalnych, może być z pewnością zastosowana w przypadku czworonożnych robotów kroczących.

Masayuki Soube, szef projektu Kawasaki RHP