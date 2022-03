KIOXIA nieco spóźniła się na „imprezę” z dyskami SSD na PCIe 4.0×4. Firma oficjalnie wspomina, że ta decyzja była świadoma i spowodowana tym, że chciała „poczekać na pełnię możliwości standardu”, co jest świetnym usprawiedliwieniem, ale też ryzykownym. Jeśli bowiem test dysku KIOXIA Exceria Pro 2 TB nie pokaże wyższości tego dysku nad konkurencją, nieco nas to rozczaruje.

Test dysku KIOXIA Exceria Pro 2 TB pod lupą

Do tej pory KIOXIA miała w swojej ofercie kilka dysków SSD z myślą o konsumentach, wśród których najwydajniejszym modelem był EXCERIA Plus G2 na PCIe 3.0. Wejście na poletko standardu PCIe 4.0 trochę więc producentowi zajęło, ale zważywszy na specyfikację KIOXIA Exceria Pro 2 TB, warto było czekać.

Dysk dociera do nas jednak bez specjalnej pompy – wyjątkowość ma zdradzać tylko różowe oznaczenie na pudełku, sugerujące właśnie sprzęt dla „profesjonalistów”.

Wymiary: 22 x 80 x 2,23 mm

Waga: 8 gramów

Interfejs M.2-2280 poprzez PCIe 4.0×4

Protokół NVMe 1.4

Gwarancja: 5 lat ograniczona TBW rzędu 800 TB dla modelu 2 TB

Temperatura pracy: od 0 do 85 stopni Celsjusza

MTBF: 1500000 godzin

Z wyglądu KIOXIA Exceria Pro 2 TB nie wyróżnia się niczym – ot tradycyjny dysk M.2 z naklejką na układach, którą można łatwo odkleić. Jednak od samego laminatu „bije” pewnego rodzaju wysoka jakość, bo poszczególny rozstaw nawet małych tranzystorów wydaje się dokładnie przemyślany. Co najważniejsze, ten dysk nawet w 2 TB wersji pojemności posiada układy wyłącznie z jednej strony, co oszczędza miejsce i upraszcza kwestię chłodzenia. To jest konieczne zważywszy na standard PCIe 4.0, dlatego sam test był wykonywany z wykorzystaniem pasywnego chłodzenia dołączonego do płyty głównej, który zapewniał odpowiednio wysoką skuteczność chłodzenia.

Nieokreślony kontroler KIOXIA

2 GB pamięci podręcznej DDR4 SK Hynix H5ANAG6NCMR-XNI

Cztery 512 GB układy pamięci TLC BiCS 5 o 112 warstwach

Pod kątem tego, co najważniejsze, czyli tego, co KIOXIA Exceria Pro 2 TB oferuje w rzeczywistości, to możecie liczyć na 1,81 TB wolnej przestrzeni dyskowej i wydajność na poziomie 7300 MB/s sekwencyjnego odczytu i 6400 MB/s sekwencyjnego zapisu. Po stronie losowych operacji, możecie liczyć kolejno na 900000 i 1300000 IOPS dla odczytu i zapisu.

Producent zapewnia też dostęp do rozbudowanego oprogramowania

Na czym i jak testujemy?

Wszystkie odczyty zostały przeprowadzone na 64-bitowym systemie operacyjnym Windows 10 Pro z systemem plików NTFS i 4096-bajtową jednostką alokacji. Przedstawione dotyczą średniej z trzech testów przeprowadzonych zamiennie i jeśli to było wymagane, to po obniżeniu temperatury do optymalnego poziomu.

Aplikacje do testów syntetycznych: Anvil’s Storage Utilities 1.1.0 Crystal Disk Mark 6.0.2

Inne: WinRAR 16.09.09 7-Zip 16.04 Gimp 2.8

Pliki i programy 1747 plików JPG o wadze 3,36 GB 507 plików MP3 o wadze 3,0 GB Grafika o wadze 903 MB Cywilizacja V na Steam Program instalacyjny Crisis 3 Pliki gry Wiedźmin 3 o wadze 54,7 GB Pliki gry CS: GO o wadze 17,7 GB Plik ISO o wadze 26,5 GB Katalog Steam z 59492 plikami o wadze 109 GB



Procesor Ryzen 5 3600X stock Płyta główna ASRock X570 PG Velocita Pamięć RAM 4×8 GB HyperX Predator 3200 MHz Dysk systemowy Kioxia Exceria 500 GB M.2 HDD Western Digital Blue 1 TB Zasilacz Fractal Ion Gold 850W Karta graficzna GeForce GTX 1080 Ti Obudowa Deepcool GamerStorm NEW ARK 90 System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit

Wydajność w benchmarkach

Jako że EXCERIA Pro bazuje na interfejsie PCIe 4.0×4 i protokole NVMe, to w naszym zestawieniu stawia czoła jednym z najwydajniejszych dysków na rynku. Względem nich ma momentami przebłyski wyjątkowości, ale w niektórych odczytach spisuje się gorzej niż modele na PCIe 3.0. Czyżby producent jednak nie bez powodu nie wspominał o kontrolerze?

Anvil’s Storage Utilities 1.1

Crystal Disk Mark 6.0.2

Wydajność operacji na plikach

Początkowy niezachwycający wynik na szczęście nie jest kontynuowany w praktycznych operacjach. W nich KIOXIA Exceria Pro rzeczywiście ma wiele dobrego do pokazania, co widać zwłaszcza przy kopiowaniu dużego pliku ISO.

Wydajność w programach i grach

Dobra passa najwydajniejszego dysku konsumenckiego KIOXIA jest kontynuowana w programach i grach. Jeden rzut oka na pomarańczowy wykres, przedstawiający dominację modelu Exceria Pro świadczy o tym z nawiązką, ale oczywiście momentami różnice są naprawdę niewielkie.

Wydajność po zapełnieniu

Po granicznym zapełnieniu Exceria Pro 2 TB dysk w syntetycznych testach zalicza drobny spadek, choć patrząc po niektórych odczytach, większość z nich wpada w zakres błędu pomiarowego. Test praktyczny wykazuje jednak bezpośrednio delikatny spadek wydajności.

Spadki są potwierdzane przez wykresy z samego kopiowania, które przedstawiają zmieniający się transfer w ciągu procesu:

Przed zapełnieniem Po zapełnieniu Przed zapełnieniem Po zapełnieniu

Wydajność przy wielozadaniowości

Osobne kopiowanie i archiwizacja plików zajęłyby około 472 sekundy, ale wykonując ją jednocześnie czas ten spada do 454 sekund, zaoszczędzając nam 18 sekund z życia. Czy to dobry wynik? Ewidentnie, ale jeśli potrzebujecie przekopiować konkretne pliki „na już”, lepiej unikać wielu operacji jednocześnie, bo wydłużenie z 49 do 70 sekund przy kopiowaniu robi sporą różnice.

Test dysku KIOXIA Exceria Pro 2 TB – podsumowanie

KIOXIA Exceria Pro w wersji 2-terabajtowej, to przykład dysku z najwyżej półki zarówno, jeśli idzie o wydajność, jak i pojemność przy wykorzystaniu kości TLC. Obecnie jego cena w Polsce jest nieznana, ale wedle informacji od dystrybutora, jakie udało się nam uzyskać pod koniec marca, cena wkrótce powinna spaść do 249,99 euro, czyli około 1170 złotych. Jeśli rzeczywiście będzie tyle kosztować w Polsce, to będzie to najtańszy dysk tej klasy w obecnym momencie, bo modele o podobnej wydajności zaczynają się od około 1400 zł.

Tak niska cena jest zapewne spowodowana zarówno brakiem chłodzenia, jak i porzuceniem licencjonowanego kontrolera na rzecz własnego układu. Chociaż specyfikacja w testach syntetycznych nie pokrywa się z tą obiecaną, to w praktycznych operacjach Exceria Pro zdecydowanie nas zadowoliła i przez to zasłużyła sobie na polecenie – zarówno w cenie 1400, jak i (zwłaszcza) 1200 zł.