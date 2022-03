Kosmiczny Teleskop Hubble’a odkrył najbardziej odległą gwiazdę w historii. Poznajcie Earendel

Wydawać by się mogło, że Kosmiczny Teleskop Hubble’a lata swojej świetności ma już sobą. Nic bardziej mylnego. Właśnie poinformowano o kolejnym rekordzie – najbardziej odległej gwieździe, jaką kiedykolwiek zaobserwowano. Earendel jest oddalona od nas o 12,9 mld lat świetlnych.

To odkrycie jest ogromnym skokiem w czasie w porównaniu z poprzednim rekordzistą w dziedzinie pojedynczej gwiazdy. Obiekt ten istniał, gdy Wszechświat miał ok. 4 mld lat, czyli 30% swojego obecnego wieku, w czasie określanym przez astronomów jako redshift 1,5. Termin „redshift” odnosi się od do przesunięcia ku czerwieni – w miarę rozszerzania się Wszechświata światło pochodzące od oległych obiektów jest rozciągane lub „przesuwane” w kierunku dłuższych, bardziej czerwonych fal.

Nowo wykryta gwiazda znajduje się tak daleko, że jej światło potrzebowało 12,9 mld lat, aby dotrzeć do Ziemi, tym samym ukazując Wszechświat, gdy miał zaledwie 7% swojego obecnego wieku. Szczegóły opisano w Nature.

Na początku prawie w to nie wierzyliśmy, że jest to o wiele dalej niż poprzednia najodleglejsza gwiazda o najwyższym przesunięciu ku czerwieni. Brian Welch, astronom z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore

Odkrycia dokonano na podstawie danych zebranych podczas programu Hubble’a RELICS (Reionization Lensing Cluster Survey).

Zazwyczaj przy takich odległościach całe galaktyki wyglądają jak małe smugi, światło milionów gwiazd zlewa się ze sobą. Galaktyka macierzysta tej gwiazdy została powiększona i zniekształcona przez soczewkowanie grawitacyjne w długi półksiężyc, który nazwaliśmy Łukiem Wschodu Słońca. Brian Welch

Gdzie jest Earendel?

Po dokładnym zbadaniu galaktyki naukowcy ustalili, że jedną z cech charakterystycznych jest niezwykle powiększona gwiazda, nazwana Earendel, co w języku staroangielskim oznacza „gwiazdę poranną”. Odkrycie to zapowiada otwarcie niezbadanej ery bardzo wczesnego formowania się gwiazd.

Earendel istniał tak dawno temu, że mógł nie mieć tych samych surowców co gwiazdy, które są wokół nas dzisiaj. Badania nad Earendelem będą oknem na nieznaną nam epokę Wszechświata, która doprowadziła do wszystkiego, co znamy. To tak, jakbyśmy czytali naprawdę interesującą książkę, ale zaczęliśmy od drugiego rozdziału, a teraz będziemy mieli okazję zobaczyć, jak to wszystko się zaczęło. Brian Welch

Earendel ma co najmniej 50 razy większą masę od Słońca i miliony razy większą jasność, dorównując najbardziej masywnym znanym gwiazdom. Earendel będzie obserwowany także przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pod koniec 2022 r.