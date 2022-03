Rekordowo duży krater młodszy niż 100 tysięcy lat. Niezwykłe odkrycie naukowców

W północno-wschodnich Chinach znaleziono krater uderzeniowy, który jest największym powstałym w ciągu ostatnich 100 000 lat.

Obiekt w kształcie półksiężyca, znany jako Yilan, ma około 1850 metrów średnicy i prawdopodobnie powstał od 46 000 do 53 000 lat temu. Tak przynajmniej sugerują wstępne szacunki oparte na datowaniu radiowęglowym węgla drzewnego i organicznych osadów znalezionych na miejscu.

Czytaj też: Bolidy na celowniku satelitów meteorologicznych. Nowy sposób obserwacji meteorów

Wyniki badań na temat krateru Yilan zostały opublikowane na łamach Meteoritics and Planetary Science. Pod mającą ponad 100 metrów grubości warstwą osadów znajduje się gruba na prawie 320 metrów płyta składająca się z tzw. okruchowca granitowego. Tworzą ją fragmenty granitu złączone w całość za sprawą spoiwa. W obrębie skały można dostrzec wyraźne ślady świadczące o uderzeniu meteorytu.

Krater uderzeniowy Yilan ma około 1850 metrów średnicy

Jakie są to ślady? Choćby pozostałości po stopieniu i rekrystalizacji na skutek kolizji, co sprawiło, że granit gwałtownie się rozgrzał, a następnie ochłodził. Inne fragmenty skały, które nie zostały poddane temu zjawisku, zawierają kwarc, który uległ uszkodzeniu i ułożeniu w wyraźny wzór po tym, jak kosmiczna skała uderzyła w ziemię. Na miejscu znaleziono też fragmenty szkła mające kształt łez i wypełnione niewielkimi otworami powstałymi za sprawą obecności pęcherzyków gazu. Świadczy to o dużej sile uderzenia, które miało miejsce na terenie dzisiejszych Chin.

Czytaj też: Marsjański meteoryt zawiera materię organiczną. Został przeanalizowany w kontekście życia pozaziemskiego

Dotychczasowym rekordzistą wśród kraterów młodszych niż 100 tysięcy lat był ten znaleziony w Arizonie. Jego wiek szacuje się na około 49 000 do 50 000 lat, a średnicy wynosi około 1200 metrów. Co ciekawe, w październiku ubiegłego roku satelita Landsat-8 uwiecznił krater Yilan z dużej wysokości. Jak widać na zdjęciach, obiekt ten jest pozbawiony południowej krawędzi, a naukowcy zamierzają wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do jej zniknięcia.