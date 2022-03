Kwantowa dystrybucja klucza coraz bliżej. Osiągnięto kamień milowy

Naukowcy stworzyli źródło pojedynczych fotonów o wysokiej czystości, któr może działać w temperaturze pokojowej. Dzięki temu zespół procedur znanych jako kwantowa dystrybucja klucza (QKD) może być łatwiejszy w użyciu.

Uczeni z australijskiego Uniwersytetu Nowej Południowej Walii i Macquarie University opracował nowe urządzenie, które wytwarza ponad 10 milionów pojedynczych fotonów na sekundę – i to w temperaturze pokojowej. Zastosowali je w całkowicie przenośnym urządzeniu, które może realizować procedury QKD. Wyniki zostały opublikowane w Optica Letters.

Nowe źródło pojedynczych fotonów w unikalny sposób łączy dwuwymiarowy materiał znany jako heksagonalny azotek boru z elementem optycznym – półkulistą stałą soczewką immersyjną, która sześć razy zwiększa wydajność źródła.

Kwantowa dystrybucja klucza (QKD) to zespół procedur służącychd o przekazywania tajnych wiadomości z bezpieczeństwem zagwarantowanym przez prawa mechaniki kwantowej. Systemy QKD wymagają jednak stałych i niezmiennych źródeł, które mitują światło w postaci ciągu pojedynczych fotonów. Większość dostępnych obecnie źródeł pojedynczych fotonów nie działa dobrze w temperaturach innych niż bliskie zera absolutnego. O komercjalizację tej technologii zatem trudno.

Mimo iż heksagonalny azotek boru stosowano wcześniej do tworzenia źródeł pojedynczych fotonów działających w temperaturze pokojowej, do tej pory nie udawało się osiągnąć satysfakcjonującej wydajności.

Większość metod stosowanych do ulepszania źródeł pojedynczych fotonów z azotku boru polega na precyzyjnym ustawieniu emitera lub zastosowaniu nanofabrykacji. To sprawia, że urządzenia są skomplikowane, trudne do skalowania i niełatwe do masowej produkcji.

Helen Zeng