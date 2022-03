Lód VIIt odkryty. Naukowcy nie przypuszczali, że to możliwe

Poznajcie lód VIIt – nową formę wody w stanie stałym. To odkrycie rzuca nowe światło na naturę wody, czyli jednego z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi.

Lód niejedno ma imię. Okazuje się, że woda w stanie stałym może przybierać różne posiacie w zależności od zmiennych warunków temperatury i ciśnienia – jak węgiel tworzący diament lub grafit. Naukowcy znają co najmniej 20 różnych form lodu.

Teraz zespół naukowców z University of Nevada w Las Vegas opracował nową metodę pomiaru właściwości wody pod wysokim ciśnieniem. Próbkę ściśnięto w tzw. imadle diamentowym – zamarzając powstało kilka kryształów lodu. Użyto lasera, który roztopił je na proszek przypominający zbiór drobnych kryształów. Zwiększając stopniowo ciśnienie, naukowcy zaobserwowali jak lód wodny przechodzi ze znanej fazy sześciennej – tzw. lód VII do nowo odkrytej fazy tetragonalnej – lodu VIIt, a następnie przemienia się w inną fazę – lód X.

Okazało się, że przemiana lodu X zachodzi przy trzykrotnie niższym ciśnieniu niż do tej pory sądzono, czyli nie milionie, a „zaledwie” 300 000 atmosfer. Przez długi wydawało się to niemożliwe. Wyniki opisano w czasopiśmie Physical Review B. Zespołem kierował Zach Grande, doktorant University of Nevada w Las Vegas, któremu pomagał Ashkan Salamat.

Praca Zacha wykazała, że przejście w stan jonowy zachodzi przy znacznie, znacznie niższym ciśnieniu niż dotychczas sądzono. To brakujący element i najbardziej precyzyjne pomiary, jakie kiedykolwiek wykonano na wodzie w takich warunkach. Ashkan Salamat

Ta forma lodu raczej nie występuje nigdzie na Ziemi, ale można ją znaleźć na dużych księżycach planet Układu Słonecznego. Naukowcy twierdzą, że lód VIIIt może z kolei występować w dużych ilościach w skorupie i płaszczu egzoplanet, stwarzając tym samym warunki sprzyjające do rozwoju życia.