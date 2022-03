Netflix walczy z udostępnianiem kont. Ruszą testy nowych usług

Rosnąca konkurencja na rynku serwisów VOD powoduje, że Netflix coraz mocniej pilnuje swoich przychodów. A te uszczuplają osoby dzielące się kontami. Kilka krajów przetestuje nowe rozwiązanie, które ma z tym walczyć.

Konkurencja wśród serwisów VOD jest coraz większa

Na rynku mamy obecnie tyle serwisów VOD, że opłacanie abonamentu tylko za te najpopularniejsze wiąże się ze sporym wydatkiem. Mamy Netflixa, HBO Max i Amazon Prime Video. Do tego dołóżmy np. Playera lub Polsat dla polskich produkcji i TVN24 Go. Robi się z tego spora kwota do zapłacenia.

Poszczególne serwisy walczą ze sobą nie tylko poprzez coraz bogatszą ofertę filmów i seriali, ale też wprowadzanie kolejnych promocji na abonament. To wszystko powoduje, że rosnąca konkurencja coraz mocniej boli Netflixa, który musi coraz mocniej pilnować swoich przychodów.

Netflix znowu idzie na wojnę z dzieleniem się kontami

Na swoim blogu Netflix informuje:

Zawsze ułatwialiśmy osobom mieszkającym razem udostępnianie konta dzięki takim funkcjom jak oddzielne profile i oglądanie różnych transmisji jednocześnie w naszych planach Standard i Premium. Chociaż były one niezwykle popularne, spowodowały również pewne zamieszanie dotyczące tego, kiedy i jak można udostępniać konta. W rezultacie rachunki są dzielone między gospodarstwa domowe, co wpływa na naszą zdolność do inwestowania w nowe wspaniałe programy telewizyjne i filmy dla naszych członków.

W ciągu najbliższych dni Netflix przetestuje nowe rozwiązanie dotyczące współdzielenia kont. Pojawią się dwie nowe opcje:

Do kont Standard i Premium będzie można dodać dwa podrzędne konta osób, które z nami nie mieszkają. Każda będzie miała własny profil, login i hasło. Ceny za jedną osobę to 2380 peso w Chile, 2,99 dolara w Kostaryce i 7,9 soli w Peru. W przeliczeniu na złotówki to wg dzisiejszego kursu 12,65 zł, 12,72 zł oraz 9,01 zł

Jeśli mamy konto Standard i Premium, będziemy mogli przenieść swój profil do konta innej osoby, też opłacającej abonament i dzielącej swoje konto. Jako Extra Member przeniesiona zostanie cała historia oglądania, Moja Lista oraz Ustawienia.

Jeśli nowe rozwiązania się przyjmą, zaczną pojawiać się w kolejnych krajach. Przyjmą, czyli czy uda się po ich wprowadzeniu poprawić przychody oraz zwiększyć liczbę klientów serwisu.