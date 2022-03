Niestrategiczna broń jądrowa tematem debaty w USA. Liczność odmiennych głosów stawia Kongres przed wyzwaniem

W obliczu zagrożeń pojawiających się w Europie, a nawet na terenach azjatyckich, bo pamiętajmy, że to z myślą o nich USA dokonało gruntowego przerobienia swojego korpusu morskiego, coraz częściej słyszy się o kwestii uzbrojenia. Środki masowego rażenia od dekad są ogromnym i szeroko komentowanym zagrożeniem, więc nic dziwnego, że w dobie walki w Ukrainie niestrategiczna broń jądrowa stała się tematem debaty w USA. Dziś możemy przeczytać raport na jej temat, który zostanie przedłożony Kongresowi.

Najnowszy raport dla Kongresu USA przedstawia różne podejścia co do tego, jaką przyszłość powinna mieć przed sobą niestrategiczna broń jądrowa

Trwające obecnie w USA debaty na temat amerykańskiej broni jądrowej dotknęły bezpośrednio tej określanej mianem niestrategicznej. Ta nie była do tej pory ograniczana jakimikolwiek traktatami amerykańsko-rosyjskimi co do kontroli wyścigu zbrojeń i trudno się temu dziwić, bo dotyczy broni o mniejszym zasięgu i potencjale bojowym (mniej potężnych głowicach). Mowa przede wszystkim o pociskach balistycznych o zasięgu do 500 kilometrów, na temat których pisaliśmy przy opisie pocisków Iskander, ale też artylerii, bombach grawitacyjnych, czy pociskach manewrujących.

Według niektórych analityków USA powinna rozważyć wprowadzenie z innymi mocarstwami stosowne ograniczenia, które zwłaszcza teraz byłyby przydatne na tle konfliktu zapoczątkowanego przez Rosję. Z drugiej jednak strony inni twierdzą zupełnie inaczej i uważają, że Stany Zjednoczone powinny rozszerzyć rozmieszczenie tej broni, zarówno w Europie, jak i w Azji, aby stawić czoła nowym zagrożeniom nuklearnym.

Tego samego zdania była w przeszłości Administracja Trumpa. Według niej Stany Zjednoczone powinny nabyć dwa nowe typy broni jądrowej, bo nową głowicę o mniejszej wydajności do pocisków balistycznych wystrzeliwanych z okrętów podwodnych oraz nowy pocisk manewrujący wystrzeliwany z morza. Ten temat może powrócić w tegorocznym Przeglądzie Stanowiska Nuklearnego, którego tym razem przygotowuje administracja prezydenta Bidena.

To pewne, że temat tego rodzaju broni nuklearnej był do tej pory pomijany ze względu na to, że ta nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Jeśli idzie o sam arsenał, to według jawnych szacunków USA mają obecnie około 230 egzemplarzy niestrategicznej broni jądrowej, z czego około 100 jest rozmieszczonych w samolotach w Europie, a pozostała część jest przechowywana w Stanach Zjednoczonych. Eksperci uważają, że Rosja nadal ma w swoim arsenale od 1000 do 2000 głowic niestrategicznej broni jądrowej.

Obecnie są więc trzy wyjścia w tej kwestii. USA może pozostawić ten rodzaj broni w spokoju, rozszerzyć jej zastosowanie w odpowiedzi na poczynania Rosji, ale też Chin i Korei Północnej ze strony Rosji, Chin i Korei Północnej albo po prostu zmniejszyć swoje uzależnienie od tej broni i zachęcić Rosję do tego samego w formie nowego traktatu o kontroli zbrojeń.