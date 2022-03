Niewidomi dowiedzą się, na co patrzą. Pomoże sztuczna inteligencja

Oparte na technologii Google Glass okulary zwane Envision Glasses mają pomóc niewidomym osobom w zrozumieniu otaczającego ich świata.

Nowy projekt został zaprezentowany w czasie CSUN Assistive Technology Conference. Envision Glasses mają umożliwiać łączenie się z urządzeniami działającymi na systemach iOS/Android. Kiedy już zakończy się etap konfiguracji, ich działanie staje się w dużej mierze niezależne. Oprogramowanie działa na procesorze Qualcomm Quad Core w ramach Google Glass Enterprise Edition 2.

Kiedy osoba korzystająca z tych okularów, całkowicie niewidoma bądź niedowidząca, chce dowiedzieć się, co znajduje się przed nią, musi uruchomić odpowiedni tryb działania. Kiedy tak się stanie, użytkownik dwukrotnie stuka w urządzenie, aby zarejestrowało obraz. Ten jest następnie przetwarzany przez algorytmy oparte na sztucznej inteligencji.

Działanie okularów jest zależne od tego, jaki tryb zostanie wybrany. Mogą one na przykład natychmiast odczytywać krótkie fragmenty tekstu, choćby w postaci znaków ulicznych lub skanować dłuższe fragmenty, by odczytywać w je w wybranym momencie. Najbardziej wymagającym scenariuszem wydaje się ten, w którym okulary pomagają w prowadzeniu wideorozmów. W ich trakcie widzący rozmówca werbalnie kieruje użytkownikiem, mając do dyspozycji obraz z okularów w czasie rzeczywistym.

Envision Glasses są wodoodporne, ważą około 46 g i powinny działać przez cztery do pięciu godzin na jednym ładowaniu baterii. Ich obecna cena wynosi 3269 euro, czyli nieco ponad 14 000 złotych. Okulary potrafią przy tym opisywać otoczenie, rozpoznawać różne kolory czy wyszukiwać konkretne osoby lub przedmioty, wydając dźwięki sygnalizujące, gdy natrafią na wyznaczony cel.