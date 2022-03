Nokia wycofuje się z Rosji. Zostawia po sobie sprzęt do inwigilacji opozycji

Nokia wycofuje się z rosyjskiego rynku i zapewne świat ją za to pochwali. Ale jest druga część tej historii. Nokia zostawia w Rosji sprzęt, który był wykorzystywany do inwigilacji opozycji. A podobno to chińskie firmy są złe…

Nokia potępia atak na Ukrainę i wycofuje się z Rosji. Ale…

W oficjalnym komunikacji firmy zabrakło istotnej informacji. Jak informuje New York Times, firma zostawia po sobie sprzęt i oprogramowanie szpiegujące. To za jego pomocą inwigilowano choćby Aleksieja Nawalnego. SORM, czyli System Operacyjnych Działań Śledczych prawdopodobnie jest używany również teraz, do tłumienia głosów uderzających w działania Rosji.

Ze śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy New York Times wynika, że Nokia dostarczała sprzęt i usługi łączące SORM z systemami rosyjskiego operatora MTS przez ponad pięć lat. Fińska firma sama w sobie nie produkuje urządzeń do przechwytywania komunikacji, ale z ujawnionych dokumentów wynika, że we współpracy z rosyjskimi firmami pomogła je tworzyć. Rosyjska służba FSB wykorzystywała system SORM do podsłuchiwania rozmów, przechwytywania wiadomości tekstowych i e-mail oraz prowadzonych przez komunikatory internetowe.

Dokumenty (ponad 75 tys. sztuk z prawie 2 TB danych pochodzących z wewnętrznej komunikacji Nokii), obejmujące lata 2008-2017 pokazują, że Nokia wiedziała o działaniach służb. Zbiega się to z tym, że firma stała się jednym z wiodących dostawców sprzętu sieciowego oraz usług w Rosji.

Nokia nie zaprzecza

Fińska firma nie zaprzecza autentyczności ujawnionych dokumentów. Nokia broni się, mówiąc że wytwarzanie sprzętu pozwalającego na łączenie z systemem SORM jest zgodne z rosyjskim prawem i podobne wymagania mają też inne kraje. Zdaniem firmy, według międzynarodowych standardów sprawowanie rządowego nadzoru nad siecią szkieletową jest rzeczą normalną. Trochę na zasadzie – to rząd danego państwa robi z tym co chce, my tylko dostarczamy sprzęt i nie wnikamy w szczegóły.

Jednak z ujawnionych dokumentów wynika, że inżynierowie Nokii byli wysyłani do prac przy systemie SORM. Firma miała też dostęp m.in. do planów pięter centrów sieciowych i instrukcje ich instalowania przygotowane przez rosyjskie firmy sprawujące nadzór nad sprzętem.

Nokia po części ma rację, ale Rosja to w końcu Rosja

Nokia ma rację, mówiąc że faktycznie standardem jest, że dostarczany sprzęt sieciowy pozwalał na legalne przechwytywanie treści w sieciach telekomunikacyjnych. W końcu służby krajów muszą jakoś móc pracować. Tyle tylko, że w normalnych, demokratycznych państwach takie działania odbywają się za zgodą sądu. Jak wiemy Rosja nie wpisuje się w te standardy i system SORM był wykorzystywany do przechwytywania wszystkiego, bez jakiegokolwiek nadzoru.

Dodatkowo w 2018 roku Rosja wprowadziła przepisy nakazujące dostawcom Internetu i usług telekomunikacyjnych przechowywanie treści wiadomości, szczegóły rozmów i korespondencji internetowej przez pół roku i ruchu sieciowego przez 30 dni. Do tego SORM działał równolegle do tych przepisów.

Czy Nokia zostanie potraktowana jak Huawei? Szczerze wątpię

Informacje ujawnione przez New York Times jasno pokazują, że Nokia wiedziała o wspieraniu nielegalnych działań inwigilacyjnych Rosji. Jako jeden z przykładów dziennikarze podają nakaz wysłania jednego z pracowników do miejscowości Orel, 225 km na południe od Moskwy, aby przeprowadził prace nad badaniami SORM. Warto też dodać, że sam system SORM nie jest nowością, powstał co najmniej w latach 90-tych XX wieku.

Bardzo mnie ciekawi, czy sprawa zostanie zamieciona pod dywan, czy Nokia może liczyć choć na część uwagi podobnej do tej, jaką poświęca się firmie Huawei. Oraz jak firma zostanie potraktowana w ramach powstających przepisów o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jak działania w porozumienia z Rosją nad systemem SORM zostaną zinterpretowane w myśl zapisu, o analizie prawdopodobieństwa, z jakim dostawca sprzętu lub oprogramowania znajduje się pod kontrolą państwa spoza terytorium Unii Europejskiej lub Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego?

Nokia notuje obecnie sprzedaż na poziomie ok 24 mld dolarów rocznie. Większość tej kwoty pochodzi ze sprzedaży sprzętu i usług sieciowych. Szacuje się, że wycofując się z Rosji Nokia może stracić tylko niecałe 2% tej kwoty.