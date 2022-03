Odkrywaj bezkres kosmosu w grach komputerowych + Specjalna Wyprzedaż Wiosenna!

Akcja partnerska

Turystyka kosmiczna może nadal być poza zasięgiem większości z nas, nadal możemy odkrywać tajemnice kosmosu w grach komputerowych. Od realistycznych symulacji, po walkę o przetrwanie na opuszczonej stacji kosmicznej, lub eksplorację zmyślonych planet. W grach znajdziesz wszystko. Możesz też kupić je taniej.

To niezaprzeczalny fakt, że gry KOSZTUJĄ dosyć sporo i przy obecnych cenach benzyny i jedzenia mogą nie być pierwszym artykułem, po który sięgniemy. Ale na szczęście nie musi tak być. Każda gra ze sklepu internetowego Eneba kosztuje dużo mniej! Gotów zaoszczędzić?

Wiosenna wyprzedaż? Zgadza się!

Specjalna Wiosenna Wyprzedaż trwa. Teraz masz szansę kupić gry jeszcze taniej. Weź udział w kosmicznej walce powietrznej w odległej galaktyce, albo zagraj w grę, którą agenci nasa wykorzystują podczas trenowania swoich rekrutów. Star Wars: Squadrons i Kerbal Space Program są dostępne w ofercie!

Sprawdź wiosenną wyprzedaż, może uda Ci się znaleźć więcej gier, które przypadną Ci do gustu.

Do gwiazd w…

No Man’s Sky

Możliwe, że słyszałeś o wstępnej porażce No Man’s Sky, ale czy wiedziałeś, że na przestrzeni ostatnich lat studio Hello games poświęciło mnóstwo czasu i dokonało wszelkich starań, aby zrealizować dane graczom obietnice, niektórzy twierdzą, że udało im się nawet przekroczyć oczekiwania? Na dzień dzisiejszy, No Man’s Sky jest równie dobre, a każdy kolejny dodatek jest zupełnie darmowy. To idealna pora, aby zacząć odkrywać generowany proceduralnie wszechświat.

Kerbal Space Program

Kerbal Space Program, z początku może wydawać się pokraczny i nieciekawy wizualnie w porównaniu z innymi sagami kosmicznymi, ale nawet pracownicy NASA i SpaceX lubią grać w ten ciekawy symulator lotów kosmicznych.

Alien: Isolation

Jeśli chodzi o gry komputerowe, wydaje się, że na serii Obcy ciąży klątwa, jednak w 2014, Alien: Isolation dowiódł jak bardzo przerażające potrafią być Xenomorfy Ridleya Scotta. Gra jest tak straszna, że niektóre osoby nie były w stanie jej przez to przejść. Czy możesz przetrwać w opuszczonej stacji kosmicznej nawiedzonej przez obcego?

Space Engineers

Czy kiedykolwiek marzyłeś o budowie własnej stacji kosmicznej, albo krążownika? Space Engineers, jest jak Minecraft, tylko że w przestrzeni kosmicznej. Lepiej się uzbroić, kosmos wcale nie jest taki bezpieczny. Wielkie statki kosmiczne wybuchające w pustce kosmicznej wyglądają spektakularnie.

Mass Effect Legendary Edition

Może trochę fantasy i wciągającej fabuły? Mass Effect to epicka opera kosmiczna obejmująca trzy gry pełne zwrotów akcji, przyjaźni, romansu, zdrady i walki o przetrwanie całego wszechświata. Legendarna Edycja zawiera trzy gry oraz wszystkie DLC w jednym. Jesteś gotów?

Czy da się płacić mniej w sklepie PlayStation?

Krótko mówiąc, DA SIĘ. Długo mówią: OCZYWIŚCIE, Że SIĘ DA! Jak? Z pomocą tańszych kart PSN prepaid. Wyobraź sobie, wydawać mniej i zarabiać więcej. Tak, to możliwe. Kupuj tańsze karty PSN w sklepie Eneba już teraz! Czeka Cię ostatnie wyzwanie!

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz nowej gry, zastrzyku wirtualnej gotówki, skinów z Fortnite, abonamentu, czy karty podarunkowej – ceny w Eneba są niższe 24/7. Zapraszamy!

Materiał powstał we współpracy z Eneba.