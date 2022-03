Pierwszy bombowiec B-21 Raider jest testowany w tajnym zakładzie sił powietrznych USA

Na temat amerykańskich bombowców nowej generacji pisaliśmy już nie raz i jeśli mielibyśmy polecić Wam szczególny materiał na ich temat, to zdecydowanie najlepiej zapoznać się z wszechstronnością tego arcydzieła awioniki. Jego wielki debiut zbliża się równie wielkimi krokami, bo dowiedzieliśmy się właśnie, że pierwszy bombowiec B-21 Raider jest już testowany nie w byle jakim, a ściśle tajnym zakładzie sił powietrznych USA.

Kosztujący 639 mln dolarów bombowiec B-21 Raider stawi czoła naziemnym testom

Bombowiec B-21 Raider, a dokładniej mówiąc B-21A Raider, będzie przykładem samolotu bombowego zupełnie nowej generacji, który powstaje z pełną mocą przerobową już od 2015 roku. Wtedy to bowiem rozpoczęto prace badawczo-rozwojowe, za które odpowiadała firma Northrop Grumman, która dostał pierwsze środki właśnie w październiku 2015 roku w ramach programu LRS-B. Oczywiście to nie jedyna firma, która nad nimi pracuje, bo wspomagają ją BAE Systems, Spirit AeroSystems, Collins Aerospace, Janicki Industries oraz Pratt & Whitney.

Obecnie wiemy, że trwa produkcja już sześciu egzemplarzy B-21A Raider w kompleksie fabryk Plant 42 w Palmdale w Kalifornii, z czego montaż końcowy tego ostatniego, szóstego egzemplarza rozpoczął się kilka tygodni temu. Po opóźnieniu pierwszego lotu i prezentacji z 2021 na 2022 rok do tej pory prace są ponoć wykonywane zgodnie z harmonogramem, a sam proces produkcji jest tak szybki oraz efektowny dlatego, że wykorzystuje się w jego ramach inżynierię cyfrową. Finalnie B-21 zastąpi 62 bombowców B-1B Lancer i 20 bombowców B-2A Spirit, które są obecnie eksploatowane przez Siły Powietrzne.

Wspomniane fabryki są okryte ścisłą tajemnicą i nic dziwnego, bo nie tylko powstają tam bombowce nowej generacji, ale też są w nich testowane. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że pierwszy bombowiec B-21 Raider jest testowany już w formie „sprawdzianów naziemnych”, które przede wszystkim odpowiadają za zweryfikowanie wszystkiego, co tylko jest możliwe „na ziemi”. Mowa więc o elementach mechanicznych pokroju klap, sterów, lotek, sond do tankowania, czy samego chowanego podwozia, ale też tych bardziej operacyjnych, czyli systemów elektromagnetycznych, radarów, systemów nawigacyjnych i komunikacyjnych.

Same testy są o tyle ważne, że ten bombowiec stealth oparty o konstrukcję w stylu „skrzydła”, jest kawałem najnowszych technologii. Świetnym tego przykładem jest technologia Fly-by-Wire, czyli system sterowania lotem, który wykorzystuje komputery do przetwarzania poleceń pilota (lub autopilota) i wysyłania odpowiednich sygnałów elektrycznych do elementów sterowania lotem. Całkowicie ogranicza to mechaniczne połączenia, stawiając wszystko na karb elektroniki i sterowników.