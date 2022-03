Takich kamieni nie znajduje się na co dzień. Ma tysiące lat i jest pokryty piktyjskimi symbolami

Na jednym ze szkockich pól archeolodzy natrafili na kamień pokryty piktyjskimi symbolami. Pochodzi on z V lub VI wieku p.n.e.

Na czele zespołu zajmującego się badaniami w tej sprawie stanęli przedstawiciele Uniwersytetu w Aberdeen. To właśnie oni wydobyli mający około 170 centymetrów długości kamień. Jest on jednym z około 200 takich znanych nauce.

Warto mieć na uwadze, że odkrycia dokonano w Aberlemno, gdzie już wcześniej były znajdowane artefakty związane z Piktami. Byli to przedstawiciele plemion zamieszkujących tereny dzisiejszej Szkocji, a takie ich określenie było stosowane przez Rzymian. Niedaleko miejsca, w którym wydobyto kamień prawdopodobnie odbyła się bitwa pod Dun Nechtain, nazywana również bitwą pod Nechtansmere. W czasie tego starcia, które miało miejsce w 685 roku, Piktowie pokonali armię Nortumbrii. Bitwa miała kluczowe znaczenie dla powstania Szkocji.

Piktowie zamieszkiwali tereny współczesnej Szkocji

Jeśli chodzi o okoliczności związane z dokonanym odkryciem, to archeolodzy badali wyznaczony obszar z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu już na początku 2020 roku. Po tym, jak pojawiły się oznaki świadczące o obecności dawnej osady, naukowcy postanowili wykopać niewielkich rozmiarów otwór. Wtedy też natrafili na kamienny symbol wyrzeźbiony przez Piktów.

Kamień pochodzi z V lub VI wieku p.n.e. i jest naprawdę niezwykły. Piktyjskie symbole, które go pokrywają, to między innymi potrójne owale, grzebień, lustro oraz półksiężyc. Zostały on uwiecznione na skale, którą z kolei najprawdopodobniej wmurowano w ścianę budynku. Zdaniem autorów badań został on zbudowany bezpośrednio na warstwach „pamiętających” czasy Piktów. Ci nie pozostawili po sobie żadnych dokumentów, dlatego wiedza naukowców na ich temat ogranicza się do informacji wydobytych z zapisków szkockich i rzymskich pisarzy.