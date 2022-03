polsat box 4K lite – minimalistyczny i nowoczesny

polsat box 4K lite to kompaktowa wersja dekodera polsat box 4K dostępnego w Polsat Box. Pozwala korzystać z telewizji w trzech technologiach, jest nieduży, nowoczesny, a czy wygodny w codziennym użytkowaniu?

polsat box 4K lite przypomina dekodery DVB-T

Kiedy na polskim rynku pojawiał się standard DVB-T, a jeszcze nie wszyscy dysponowali kompatybilnym telewizorem, popularne były nieduże dekodery. To właśnie z nimi kojarzy mi się polsat box 4K lite. Bo podobnie jak one zajmuje niewiele miejsca. Dekoder może bardzo skutecznie wizualnie zniknąć w otoczeniu dużego telewizora. Opcjonalnie dzięki obecności pilota Bluetooth można go wrzucić do szafki i nie będzie to miało wpływu na płynność jego działania.

Nawet na tle kompaktowego Galaxy S22, polsat box 4K lite wydaje się bardzo mały

Z przodu dekodera znajdziemy czujnik podczerwieni oraz diodę sygnalizującą stan pracy. Z tyłu mamy gniazdo satelitarne, port HDMI, USB, LAN oraz gniazdo zasilania. Całość jest wykonana z lekkiego, ale dobrej jakości plastiku oraz stoi na solidnych, miękkich gumowych nóżkach.

Wpisanie hasła do Wi-Fi okazało się największą trudnością przy konfiguracji polsat box 4K lite. Ale tylko z mojej winy… Podłączenie jest banalne

Jako że nie oglądam na co dzień telewizji i nie mam dostępu do anteny, podłączenie dekodera ograniczyło się do podpięcia zasilania oraz kabla HDMI od telewizora. Później została już tylko konfiguracja.

Możliwość wyboru rozdzielczości obrazu to miły dodatek

Tutaj jedyną trudnością okazał się wybór sieci Wi-Fi, bo przypadkiem wybrałem sieć sąsiada i nie chciało mi działać hasło. Cóż, zdarza się najlepszym. Później było już z górki. Najbardziej czasochłonną czynnością była konieczność przeczekania aktualizacji oprogramowania. Gdyby nie to, cała konfiguracja zamknęłaby się w dwóch minutach. Musimy tylko ustawić preferowany wybór typu obrazu i dźwięku i… można zacząć oglądać. Dekoder sam zapełnia listę kanałów i jest praktycznie od razu gotowy do korzystania.

Funkcja DUO, czyli co wyróżnia polsat box 4K lite

Podobnie jak w przypadku dużej wersji dekodera, polsat box 4K lite pozwala korzystać z funkcji DUO. Dzięki niej możemy odbierać sygnał telewizji za pomocą różnych źródeł w ramach jednej umowy i jednej opłaty za pakiet i zmieniać je tak często, jak tylko chcemy. Tak jak w moim przypadku, możemy użyć Internetu i technologii telewizji kablowej IPTV. W jej przypadku musimy korzystać z Internetu stacjonarnego Plusa, Netii lub Orange o prędkości min. 8 Mb/s dla treści HD oraz 25 Mb/s dla 4K. Drugą opcją jest korzystanie z tradycyjnej anteny satelitarnej. Pomiędzy źródłami sygnału możemy się dzięki funkcji DUO swobodnie przełączać.

Dzięki temu telewizję możemy mieć częściowo mobilną. Możemy gdzieś wyjechać, zabrać dekoder ze sobą i korzystać ze źródła sygnału, jakie aktualnie jest dostępne, pamiętając o wymaganiach każdej z technologii.

Trzecią opcją jest możliwość wybrania tego dekodera z telewizją internetową Polsat Box, która pozwala korzystać z pakietów TV przez dowolny Internet od dowolnego dostawcy, czyli daje nam maksymalną swobodę.

Pilot, obsługa polsat box 4K lite i dostęp do Polsat Box Go

Do obsługi dekodera służy pilot Bluetooth. Rezygnacja z portu podczerwieni to jedna z najlepszych rzeczy, jakie spotkały piloty w ostatnich latach. Dzięki temu nie musimy się obawiać, że coś zasłania nam drogę do dekodera.

Pilot jest nieduży, lekki, wykonany z dobrej jakości materiału. Ma intuicyjne oznaczenia, a przy tym nie przytłacza nas mnogością funkcji i dodatkowych przycisków. To kolejny, bardzo dobry trend ostatnich lat.

Interfejs jest bardzo intuicyjny – dokładnie, jak w dekoderze bez dopisku lite. Dużym ułatwieniem jest wyszukiwarka kanałów, szczególnie jeśli korzystamy z bogatego pakietu. Podobnie jak tematyczny podział treści. Możemy szybko zobaczyć, na których kanałach aktualnie znajdziemy treści informacyjne, filmy, seriale, czy programy sportowe.

Dwukrotnym przyciskiem na pilocie (zielony Home) przenosimy się do biblioteki treści na życzenie w Polsat Box Go. Znajdziemy tu bezpośredni skrót do aplikacji oraz podzielone tematycznie promowane treści. W Polsat Box Go znajdziemy ogromny wybór filmów, nowych jak i bardzo klasycznych (także treści w rozdzielczości 4K i z dźwiękiem Dolby Audio), w tym polskich produkcji oraz seriali. Jeśli jesteś fanem serialowych produkcji Polsatu (ale nie tylko, biblioteka obejmuje wiele innych tytułów), to w bibliotece Polsat Box Go można wsiąknąć na naprawdę długie godziny. Serwis jest dostępny także na urządzeniach mobilnych, więc jeśli mamy w telefonie dobry internet (np. najszybszy w Polsce 5G od Plusa), to żadna podróż nie będzie nam straszna.

Wśród dostępnych funkcji dekodera nie zabrakło możliwości dowolnego zatrzymywania programów, przewijania, odtwarzania od początku oraz oglądania wybranych materiałów do 7 dni od ich emisji (o ile wspiera to dany kanał). A w przypadku telewizji satelitarnej mamy też możliwość nagrywania wybranych programów i zapisywania ich w chmurze.

polsat box 4K lite i treści 4K, czyli o jakości obrazu

W ofercie Polsat Box najdziemy obecnie cztery kanały w jakości 4K – Eleven Sports 1 4K, Insight TV UHD, Fasion TV 4K oraz NASA TV UHD. Poza tym, zdecydowana większość kanałów jest dostępna w jakości HD.

Różnica w jakości obrazu, między kanałami w rozdzielczości SD a HD jest widoczna gołym okiem. Szczególnie jeśli chodzi o odwzorowanie kolorów oraz poziom szczegółowości. Dlatego też jeśli mamy dany kanał dostępny w wariancie HD to zdecydowanie warto się na niego przełączyć.

Treści 4K to jeszcze lepsza jakość obrazu. Widać to szczególnie podczas transmisji wydarzeń sportowych, gdzie możemy dosłownie dostrzec choćby pojedyncze źdźbła trawy na boisku. 4K to przyszłość telewizji i liczba dostępnych kanałów w tej jakości będzie stale rosnąć.

Ile kosztuje polsat box 4K lite?

Mówiąc krótko – to zależy. Dekoder jest dostępny w ofertach telewizji satelitarnej (a mając ją, możemy się przełączać na wspomnianą telewizję kablową IPTV) i internetowej w formule użyczenia:

za 1 zł z pakietami ze stałym zobowiązaniem od 60 zł/mies. Mamy tu do wyboru pakiet M Sport z 79 kanałami tv lub L ze 131 kanałami tv w telewizji satelitarnej oraz BOGATY z 95 kanałami tv w ofercie telewizji internetowej,

oraz od 49 zł dla ofert z niższym abonamentem (te rozpoczynają się już od 20 zł/mies.).

Pełna lista pakietów oraz dostępnych w nich kanałów w każdej z technologii znajduje się znajduje się pod tym adresem (w zakładce telewizja).

W ofercie telewizji internetowej bez abonamentu (oferta Elastyczna) dekoder możemy mieć za 49 zł jednorazowej opłaty oraz 10 zł miesięcznie czynszu przez okres 24 miesięcy. Przez pierwszy miesiąc po wybraniu dekodera mamy też dostęp do pełnej oferty, czyli wszystkich pakietów oraz Polsat Box Go. Po okresie testowym sami już wybieramy pakiety, które nas interesują. Co ważne, w przypadku tv internetowej pakiety możemy uruchomić w prosty sposób wprost z dekodera i zapłacić za nie kartą, blikiem albo doliczając do comiesięcznej opłaty za dekoder.

Dekoder polsat box 4K lite to idealna odpowiedź na pytanie – jak będzie wyglądać przyszłość telewizji? Będzie wyglądać właśnie tak. Nowocześnie, z elastycznymi pakietami, z możliwością wyboru dowolnego źródła sygnału i z coraz lepszą jakością obrazu i dźwięku. Przyszłość telewizji wygląda bardzo kolorowo. I w jakości 4K.

Materiał powstał we współpracy z marką Polsat Box.