Desktopowe, ale mobilne. Wyjątkowo wydajne Intel Core -HX pokazały się światu w laptopach LENOVO

Do sieci trafiły kolejne ciągle nieoficjalne procesory z rodziny Intel Core -HX. Mowa więc o tych Alder Lake, które mimo swoich desktopowych korzeni zostaną przeniesione na rynek mobilny, zapewniając dostęp do jeszcze wyższej wydajności, niż dotychczas. Wyciek dotyczy zarówno Intel Core i9-12950HX, jak i Core i7-12850HX, czyli 16-rdzeniowych i 24-wątkowych CPU.

Procesory Intel Core -HX ustawią wydajnościową poprzeczkę jeszcze wyżej. Pozostaje jednak pytanie… czy to ciągle zwyczajne laptopy?

Świat powoli buduje bazę danych na temat procesorów z serii Alder Lake-HX, czyli mobilnych Core 12. generacji z najwyższej półki. Zawdzięczają to niczemu innemu, jak bazowaniu na podstawach procesorów, które są przeznaczone do komputerów stacjonarnych, co z miejsca zwiększyło maksymalną liczbę rdzeni Performance z 6 do 8, pozostając ciągle przy poziomie 8 rdzeni Performance.

Wymienione wyżej Core i9-12950HX, i9-12900HX oraz niewymieniony wcześniej Core i7-12800HX (linki: 12950HX, 12850HX, 12650HX) będą pierwszymi konsumenckimi procesorami Intela z myślą o platformach mobilnych z aż 16 rdzeniami i 24 wątkami. Dla przypomnienia, jeszcze kilka lat temu standardem były 4 rdzenie w mainstreamie i 8 rdzeni w procesorach z najwyższej półki, więc rozwój CPU idzie zdecydowanie w dobrą stronę.

Wspomniana trójka jest wymierzona w dotychczasowe 6-rdzeniowe flagowce w postaci Core i7-12800H, Core i9-12900H oraz Core i9-12900HK. Te przewyższają jednak nowe nadchodzące nowe układy swoimi 96-rdzeniowymi iGPU, nieco wyższymi zegarami Max Boost (średnio o 100 MHz) oraz poziomem PBP, który wynosi nie 55 watów (jak w serii -HX), a 45 watów.

Wydajniejsze CPU porzuciły z oczywistych względów (obecność w nich pełnoprawnych kart graficznych, o pewniak) wydajniejsze iGPU na rzecz tych znacznie mniej słabszych. Patrząc po wynikach, te procesory będą trafiać zarówno do najwydajniejszych laptopów dla graczy, jak i mobilnych stacji roboczych z kartami pokroju NVIDIA RTX A5500. Naturalnie zostawią też daleko w tyle procesory Ryzen 6000HX, choć mogą przegrać z konkurencją na poziomie wytrzymałości na jednym ładowaniu.