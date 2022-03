Przełom w uprawie żywności – jest pomysł jak pokonać kryzys żywieniowy

Naukowcy z Uniwersytetu Nebraski w Lincoln postanowili zbadać, w jaki sposób kukurydza przystosowuje się do niedoboru azotu w glebie. Wyselekcjonowali geny, które pomogą utrzymać wzrost roślin na wysokim poziomie bez konieczności stosowania nawozów. To może pozwolić zahamować globalny kryzys żywieniowy.

Wzrost kukurydzy w dużej mierze zależy od tego, ile roślina pobierze składników odżywczych przez korzenie, dlatego badania nad metabolizmem w warunkach stresu są ważnym tematem badań. Nawozy azotowe mają znaczący wpływ na klimat, ale ograniczenie ich stosowania może mieć negatywny wpływ na plony.

Jednym z krytycznych aspektów uprawy każdego produktu rolnego jest to, ile potrzebnych mikroelementów może on otrzymać z gleby. Chodzi o to, aby zrozumieć, co się dzieje, gdy roślina musi rosnąć w warunkach niedoboru azotu lub stresu. Jakiego rodzaju zmiany zachodzą w roślinie? Jeśli uda nam się to lepiej zrozumieć, to czy będziemy w stanie wprowadzić pewne zmiany, aby rośliny mogły przetrwać, a nawet rozwijać się, pobierając mniejsze ilości azotu?

Rajib Saha, adiunkt inżynierii chemicznej i biomolekularnej z Uniwersytetu Nebraski w Lincoln