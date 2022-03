Tuż przed premierą, seria Redmi K50 ujawnia swoje tajemnice

Do premiery serii Redmi K50 zostały zaledwie trzy dni, a producent wykorzystuje pozostały czas do podgrzania atmosfery, ujawniając nam coraz to nowe szczegóły nadchodzących smartfonów. Czego tym razem się dowiedzieliśmy?

Coś najmocniejszy przedstawiciel tej rodziny – Redmi K50 Gaming Edition – już zadebiutował, to nadal czekamy na premierę pozostałych trzech modeli – K50, K50 Pro i K50 Pro+. Te pojawiają się w przeciekach już od dłuższego czasu, więc większość ich specyfikacji nie jest dla nas żadną tajemnicą, podobnie jak data premiery, którą zaplanowano na 17 marca. Tymczasem Redmi postanowiło, mimo tak rychłego debiutu, zdradzić nam na ich temat trochę oficjalnych szczegółów.

Redmi zdradza specyfikację serii Redmi K50

Przecieków i doniesień na temat tych urządzeń do tej pory było naprawdę dużo. Dzięki nim wiemy o tych smartfonach wiele, ale jak wiadomo – nie są to oficjalne informacje. Na szczęście Redmi, choć premiera zaplanowana jest na czwartek, nie trzyma nas w niepewności i ujawnia nam trochę interesujących szczegółów. Już wcześniej potwierdzono, że seria K50 będzie zasilana kolejno przez chipsety Qualcomm Snapdragon 870, MediaTek Dimensity 8100 i Dimensity 900, który ma zapewnić konkurencyjną wydajność względem Snapdragona 8 Gen 1 czy Exynosa 2200.

Tym razem ujawniono więcej na temat łączności, wyświetlaczy jak i dźwięku oferowanego przez urządzenia. Redmi K50 Pro+ będzie pierwszym modelem na rynku, która zaoferuje dźwięk Bluetooth 5.3 i LC3, będzie też wyposażone w głośniki stereo z Dolby Atmos i certyfikat Hi-Res Audio. Lu Weibing, dyrektor generalny Redmi, potwierdził, że seria Redmi K50 będzie obsługiwać równoległe operacje Wi-Fi i Bluetooth, co jest przydatne dla graczy, ponieważ pozwala im grać z zestawami słuchawkowymi Bluetooth bez obaw o opóźnienia.

Redmi wyposaży serię K50 w panel OLED od Samsunga o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, gęstośc pikseli 526 ppiDolby Vision z ochroną Gorilla Glass Victus. DisplayMate przetestował już panel i przyznał mu ocenę A+. Dotyczy to zapewne najdroższego modelu w tej serii.

Smartfony będą obsługiwać Wi-Fi 6 (ax) o przepustowości 160 Hz, nie zabraknie oczywiście łączności NFC. Z tych mniej istotnych informacji, potwierdzono, że Redmi K50 pojawi się w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, niebieskim, złotym i białym.