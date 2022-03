Nadciąga rekordowo szybki Internet. Koniec z dotychczasowymi limitami

Wykorzystując nowy typ detektora umożliwiającego dekodowanie danych przesyłanych za pomocą światła laserowego naukowcy będą w stanie zapewnić rekordowo szybki Internet.

70 procent globalnego ruchu w Internecie odbywa się w centrach danych, gdzie zachodzi współpraca serwerów, które nieustannie działają w celu spełniania wszystkich naszych potrzeb związanych z funkcjonowaniem w sieci. Serwery te muszą być wewnętrznie połączone, dzięki czemu możliwa jest wymiana danych i to właśnie w tym zakresie ma dojść do rewolucji z użyciem nowego typu detektora.

Zapotrzebowanie na dostęp do szybkiego przesyłania danych rośnie wraz z liczbą użytkowników Internetu oraz coraz większą multimedialnością dostępnych treści, choćby za sprawą serwisów streamingowych. Szacowany zeszłoroczny ruch w sieci wyniósł około 235 eksabajtów miesięcznie. Gdyby przesyłać taką ilość danych z wykorzystaniem jednego komputera, to nagranie w jakości HD potrzebowałoby do tego celu około 9,3 mln lat.

Dzięki naszemu detektorowi możemy przyczynić się do jeszcze szybszej wewnętrznej transmisji danych w centrach danych. Dla konsumentów będzie to oznaczać większe korzyści z połączeń szerokopasmowych i krótszy czas reakcji w Internecie. Dagmawi Alemayehu Bekele, DTU Fotonik

Naukowcy mają nadzieję, że nowy typ detektora umożliwi przełamanie granicy 800 gigabitów na sekundę

Detektor ten ma odpowiadać za dekodowanie światła lasera. Będzie w tym celu wykorzystywał zjawisko określane mianem rezonansu Fano – właśnie dlatego został on nazwany detektorem Fano. Obecnie stosowana technologia w centrach danych wykorzystuje do transmisji danych wyłącznie natężenie światła. Przesyłając dane z użyciem światła laserowego, które jest spójnie modulowane możliwe będzie transmitowanie większej ich ilości niż miało to miejsce do tej pory. Z kolei detektor Fano umożliwi „rozpakowanie” tych danych.

Naukowcy związani z projektem zamierzają zaprezentować światu prototyp swojego detektora do końca 2022 roku. Wydaje się, że warto czekać. Obecny limit prędkości przesyłania danych wynosi 800 gigabitów na sekundę. Z wykorzystaniem podejścia proponowanego przez badaczy związanych z detektorem Fano, możliwe będzie przełamanie tej granicy. A na tym korzyści się nie kończą.

