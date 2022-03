Rosyjskie drony kamikaze KUB-BLA w Ukrainie. O celach może decydować sztuczna inteligencja

Po raz ostatni szeroko o KUB-BLA wspominało się w 2019 roku, kiedy to miała miejsce Międzynarodowa Wystawa Broni i Sprzętu Wojskowej w Abu Zabi. Wtedy to Kałasznikow, a dokładniej mówiąc, należąca do tej spółki firma ZALA Aero zaprezentowała światu swoje własne drony kamikadze, które są zdolne wykryć i zaatakować konkretny cel, operując w pełni autonomicznym trybie. Te właśnie drony Rosja wykorzystuje obecnie w swojej inwazji na Ukrainę i świat dostał na to jednoznaczne dowody.

Patrząc na to, co dzieje się obecnie w Ukrainie i jakie informacje na temat popełnianych zbrodni wojennych do nas docierają, trudno powiedzieć, co jest gorsze. Oddział niemających skrupułów Rosjan, czy latający dron sterowany z góry określonymi zasadami, który w teorii podczas działania w trybie autonomicznym powinien stanowić zagrożenie „tylko” dla wojskowych. Nie będzie to jednocześnie pierwszy raz, kiedy drony zostaną skierowane przeciwko ludziom nawet w trybie autonomicznym.

To niestety pytania, na które odpowiadają obecnie Ukraińcy, płacąc za to własną krwią, bo jeśli zastanowimy się, jak Rosja korzysta z dronów kamikaze KUB-BLA patrząc na to, co do tej pory dokonywali najeźdźcy, to stanie się jasne, że oddanie życia w ręce ślepo działających systemów musi mieć miejsce. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, odsyłam do wcześniejszego artykułu na temat tego, jak zautomatyzowane zabójcze bronie mogą zachwiać światem i dlaczego potrzebujemy regulacji i zakazów.

Co wiemy o KUB-BLA, czyli dronach kamikaze rosyjskiego ZALA Areo?

KUB-BLA to przykład amunicji krążącej, która działa na podobnej zasadzie, co drony Switchblade stosowane przez wojsko Stanów Zjednoczonych. Powstały po to, aby zapewnić zupełnie nowy sposób rażenia statycznych celów lądowych i przed wspomnianą prezentacją w 2019 roku, były testowane w konflikcie w Syrii w latach 2015-2018 i w 2021 roku weszły na służbę. Jeśli wierzyć doniesieniom, okazały się skuteczne podczas atakowania powstańców w syryjskim mieście Idlib, a teraz nadszedł ich czas na wykorzystanie w Ukrainie.

O dostęp do informacji na temat KUB-BLA jest obecnie ciężko, dlatego w głównej mierze musimy polegać na tym, co zostało ujawnione światu podczas prezentacji w 2019 roku i doniesieniach analityków. Według przedstawionych wtedy oficjalnych szczegółów te drony kamikaze mierzą 1210 x 950 x 165 mm i korzystając z elektrycznego układu napędowego, rozpędzają się do 80-130 km/h. Energii wystarcza im ponoć na 30 minut lotu lub przelecenie do 7 kilometrów, ale spółka Kałasznikow twierdzi, że ten UAV może pozostawać na niebie nawet przez sześć godzin.

Głównymi zaletami dronów KUB-BLA ma być bezproblemowy start bez przyciągania uwagi wrogów, wysoka dokładność działania, łatwość użycia i skrytość. Spółka wspomina, że dzięki niewielkim rozmiarom i naturze układu napędowego te drony kamikaze za 160000 dolarów są trudne do wykrycia przez systemy obrony powietrznej. Warto wspomnieć, że na pokładzie tego stałopłatowego drona znajduje się przede wszystkim 3-kilogramowy ładunek użyteczny obejmujący przede wszystkim kamerę oraz ładunek wybuchowy.

Efekt wybuchu ładunku na KUB-BLA

Wspomniany materiał wybuchowy jest aktywowany w momencie uderzenia w cel, na którego dron może zanurkować autonomicznie lub na decyzję operatora, który może dostrzec okazję do ataku. Przy udanym ataku KUB-BLA zabija na miejscu, detonując ładunek o sile rażenia dużego granatu ręcznego, który może nawet przebić proste formy pancerza.

Drony KUB-BLA w Ukrainie

Wygląda na to, że Rosjanie postanowili wykorzystać drony KUB-BLA do uderzenia w samo serce Ukraińskiego oporu – prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tak przynajmniej uważa częśc analityków, twierdząc, że te drony kamikaze zostały wysłane przez rosyjskie oddziały w okolicy stolicy Ukrainy, aby na własną rękę „polować” na Zełenskiego. Sugeruje to fakt, że jeden z dronów spadł na dom w Podolu, czyli w historycznej dzielnicy Kijowa w pobliżu budynków rządowych i ambasad.

W praktyce dron może pracować być zdalnie sterowany przez operatora albo właśnie latać na własną rękę i obserwować cele naziemne. Wedle doniesień może wykorzystywać system sztucznej inteligencji, na podstawie którego do jego pamięci zostaje wgrany wygląd konkretnej osoby, na którą zaczyna polować. Dokonuje tego w prosty sposób, bo po prostu porównując ciągle widziany obraz (twarz obserwowanego celu) z własną bazą danych zdjęć poszukiwanego celu. Trudno jednak powiedzieć, czy tak właśnie był wykorzystywany do tej pory w Ukrainie.