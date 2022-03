Samsung zrywa z tradycją. Oto Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G oraz Galaxy A73 5G

Od kilku lat Samsung nie organizuje osobnych premier smartfonów z serii Galaxy A. Dla modeli Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G i Galaxy A73 5G Samsung zrobił wyjątek i zamiast wprowadzić je po cichu do sklepów, postawił na dedykowane wydarzenie.

Samsung czuje oddech konkurencji?

Posunięcie Samsunga jest nietypowe w kontekście ostatnich lat, ale może wynika z coraz większej konkurencji na rynku urządzeń ze średniej półki. To właśnie one są motorem napędowym sprzedaży, a w ostatnich kwartałach konkurencja z Chin, na czele z Xiaomi i realme, mocno daje o sobie znać. A przy tym większość, jak nie wszystkie, ich smartfony trafiają na rynek po dedykowanych eventach. Samsung od dłuższego czasu takie wydarzenia rezerwuje tylko dla flagowych urządzeń.

Niezrozumiała premiera Galaxy S21 FE (ktoś o nim jeszcze pamięta?) i rezygnacja z serii Note spowodowały, że brak tych kilku(nastu?) dodatkowych milionów sprzedanych smartfonów może zachwiać pozycją lidera rynku. Być może to właśnie dlatego nowi przedstawiciel serii Galaxy A mogli tym razem liczyć na osobną prezentację.

Czytaj też: Motorola Edge 30 powinna niedługo zadebiutować. Co o niej wiemy?

Samsung Galaxy A33 5G i Galaxy A53 5G

Galaxy A53 5G i Galaxy S53 5G

Obok różnych kolorów obudowy, główne różnice pomiędzy smartfonami zobaczymy w przedniej części. Aparat do selfie w Galaxy A33 5G znajduje się we wcięciu, a w A53 5G w niewielkim otworzenie w ekranie. Poza tym są prawie identycznych wymiarów i mają wodoszczelne obudowy.

Główne różnice to ekran i aparat. W Galaxy A33 5G mamy panel Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i 90 Hz odświeżaniem obrazu. Główny aparat wykonuje zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 48 Mpix (F/1.8, 26mm, 1/2.0″, optyczna stabilizacja obrazu). Obok niego mamy aparat ultra-szerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (F/2.2, 1/4.0″, kąt widzenia 123 stopnie), aparat do makro 5 Mpix i czujnik głębi ostrości.

Galaxy A53 5G i Galaxy S53 5G

W Galaxy A53 5G dostajemy 120 Hz ekran Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Główny aparat ma rozdzielczość 64 Mpix (F/1.8, 26mm, 1/1.7″, optyczna stabilizacja obrazu), a ultra-szerokokątny 12 Mpix (F/2.2, kąt widzenia 123 stopnie). Do tego aparat makro 5 Mpix i czjnczujnikik głębi ostrości.

Pozostałe parametry są takie same. Mamy tu łączność 5G, układ Samsung Exynos 1280 z 8-rdzeniowym procesorem, 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia kartą pamięci microSD. Oba smartfonu mają czytnik linii papilarnych na boku obudowy i opcjonalne NFC (możemy spodziewać się, że w pojawi się w modelach europejskich), a za zasilanie odpowiadają akumulatory o pojemności 5 000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 25W.

Czytaj też: Producent podgrzewa atmosferę przed premierą realme GT Neo3. Smartfon i słuchawki w edycji Le Mans na zdjęciach

Samsung Galaxy A73 5G idzie na wojnę z Xiaomi?

O ile mnie pamięć nie myli to chyba właśnie w Xiaomi po raz pierwszy zobaczyliśmy aparat 108 Mpix w modelach, które nie są flagowcami. Tą samą drogą idzie Samsung i właśnie taki aparat (108 Mpix, z optyczną stabilizacją obrazu) znajdziemy w Galaxy A73 5G. Trzy pozostałe aparaty są takie same jak w Galaxy S53 5G, a sama wyspa aparatu wygląda jak niemal przeniesiona z… Oppo Find N.

W pozostałej części specyfikacji Galaxy A73 5G niewiele różni się od Galaxy A53 5G. Mamy tu te same warianty pamięci, akumulator o szybkość ładowania. Większy jest za to ekran, bo ma przekątną 6,7 cala, a zastosowany układ to Qualcomm Snapdragon 778G, zamiast autorskiego Exynosa.

Czytaj też: Jak długo potrwają niedobory przewodników? CEO Microna o cenach SSD i DRAM

Ceny i dostępność

Tutaj mamy dużo niewiadomych. Samsung Galaxy A53 5G trafi do sprzedaży 1 kwietnia w cenie od 2 099 zł. Galaxy A33 5G i A73 5G zaczną pojawiać się na wybranych rynkach od 22 kwietnia. Ceny pierwszego zaczynają się od 370 euro, a drugiego pozostają nieznane.

2 099 zł za Galaxy A53 5G wydaje się sporą kwotą, szczególnie na tle chińskiej konkurencji. Możemy obstawiać, że za Galaxy A73 5G trzeba będzie wydać ok 2 500 zł i to też może okazać się zbyt dużo.