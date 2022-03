Spot patroluje Pompeje. Robot odstraszy łowców skarbów

Spot – czworonożny robot stworzony przez firmę Boston Dynamics – jest jednym z najnowszych nabytków patrolujących stanowisko archeologiczne Pompeje. Robopies jest strażnikiem starożytnego miasta, chroniącego ruiny przed złodziejami reliktów.

Spot wędruje po ulicach i tunelach starożytnego włoskiego miasta i chroni je przed nielegalnymi handlarzami reliktów, którzy czyhają na każdą okazję do łatwego zarobku. Robot jest wyposażony w zestaw kamer i czujników, dzięki którym może zwinnie pokonywać nawet najtrudniejsze trasy, zbierając jednocześnie cenne dance dotyczące przyszłych renowacji.

Nadrzędnym celem wypuszczenia Spota do Pompejów jest „poprawa jakości monitorowania istniejących obszarów oraz pogłębienie naszej wiedzy na temat stanu zaawansowania prac na obszarach poddawanych rekonstrukcji”. Według władz stanowiska archeologicznego, eksperyment ten stanowi część szerszego prijektu [email protected], którego celem jest inteligentne, zrównoważone i integracyjne zarządzaniem parkiem.

Warto wspomnieć, że Spot to robot wielozadaniowy, który może działać na różnych rodzajach terenu, zachowując zwinność i autonomię, pozwalając na automatyzację rutynowych czynności kontrolnych w bezpieczny sposób. Czworonożny robot został wyposazony w dwa tryby funkcjonalności, w tym w czujnik Leica BLKARC i Spot CAM+. Inteligentne platformy do analizy danych stanowią niezbędną podstawę do tego, aby dane uzyskane podczas inspekcji mogły być wykorzystane dla aplikacji w parku archeologicznym Pompejów.

Po ruinach często krążą rabusie i łowcy skarbów, więc użycie robota może zahamować te procedery.