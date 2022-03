Stan kwantowy utrzymany dłużej niż dotychczas. Nowy rekord związany z węglikiem krzemu

Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago byli w stanie odczytać kubity na żądanie oraz utrzymać stan kwantowy przez ponad pięć sekund. Pobili więc nowy rekord w tej kategorii.

Nieczęsto zdarza się, by informacja kwantowa była zachowywana w tak krótkim czasie. Pięć sekund to wystarczająco długo, aby wysłać sygnał z prędkością światła na Księżyc i z powrotem. To bardzo dużo, jeśli myślimy o przesyłaniu informacji z kubitu do kogoś za pomocą światła. Światło to będzie prawidłowo odzwierciedlać stan kubitu nawet po niemal 40-krotnym okrążeniu Ziemi – co z kolei toruje drogę do stworzenia rozproszonego kwantowego Internetu.

David Awschalom, Argonne National Laboratory