Super Wyprzedaż od Tronsmart na koniec marca

Akcja partnerska

Tronsmart, marka znana z produkcji wysokiej jakości, a jednocześnie niedrogich produktów audio, oferuje bezkonkurencyjne rabaty na wszystkie swoje produkty od 28 marca do 1 kwietnia. Aby skorzystać z promocji, zanim dobiegną końca, wystarczy wejść na oficjalną stronę Tronsmart!

Tronsmart Trip – głośnik, który będzie Wam towarzyszył podczas aktywności na świeżym powietrzu

Ekspert w dziedzinie technologii konsumenckich, Tronsmart ogłasza nadejście wodoodpornego przenośnego głośnika Trip. Oprócz stopnia ochrony IPX7, wyróżnia się także stylowym designem. Trip oferuje kilka bardzo interesujących funkcji technicznych, które powinny zainteresować wiele osób. Są to m.in. podwójne pasywne radiatory z podwójnymi przetwornikami, które zapewniają pełnozakresowy dźwięk z balansem tonalnym i penetrating bass oraz ulepszone bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe Bluetooth 5.3, które zapewnia wyjątkowo płynne i solidne połączenie. Pomimo kompaktowych rozmiarów Tronsmart Trip, konsumenci mogą cieszyć się 20 godzinami odtwarzania na jednym ładowaniu dzięki potężnej baterii. Specjalny uchwyt zewnętrzny umożliwia zawieszenie głośnika przy plecaku, spodniach lub na wsporniku rowerowym. Gotowy na przygodę na świeżym powietrzu, wędrówki, wspinaczkę skałkową lub inne zajęcia.

Tronsmart Trip jest dostępny do kupienia w oficjalnym sklepie Tronsmart za 86.99zł .

Tronsmart Air i Air+ – słuchawki douszne z aktywną redukcją szumów

Apollo Air i Air+ są wyposażone w hybrydową redukcję szumów ANC, która eliminuje do 35 dB w niskich, średnich i wysokich częstotliwościach. Istnieją trzy tryby ANC, z których użytkownicy mogą wybierać, aby dopasować je do swoich potrzeb: ANC On, który blokuje dowolny dźwięk przestrzenny; ANC Off, który pozwala skupić się na muzyce i oczywiście tryb Ambient – wzmacniając dźwięki otoczenia wokół ciebie podczas słuchania muzyki, bez całkowitej izolacji od świata zewnętrznego;

Flagowy układ QCC3046 firmy Qualcomm sprawia, że słuchanie muzyki na tych słuchawkach jest niesamowitym doświadczeniem, a technologia transmisji synchronicznej TWS + zapewnia szybszą transmisję i mniejsze opóźnienia, przekłada się to na wciągające wrażenia dźwiękowe przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia baterii. Jedną z najbardziej imponujących funkcji tych słuchawek dousznych jest inteligentne sterowanie aplikacją. Możesz użyć aplikacji do personalizacji korektora, jak chcesz, więc jeśli wolisz więcej wysokich tonów w miksie lub mniej basu, bardzo łatwo jest dostosować się za pomocą tej aplikacji.

Tronsmart Apollo Air + ma jednak kilka dodatkowych sztuczek w rękawie. Oprócz opisanych powyżej funkcji, Air + jest również wyposażony w funkcję natychmiastowego wykrywania dousznego, która zatrzyma muzykę, gdy usuniesz słuchawki z uszu, dzięki czemu idealnie sprawdzą się w biurze czy podczas podróży. Ładowanie jest odbywa się za pomocą etui, dzięki czemu nawet w podróży nie zabraknie nam baterii.

W promocyjnym okresie Apollo Air i Apollo Air+ można kupić odpowiednio za 98,12 zł i 149,55 zł w Oficjalnym Sklepie Tronsmart .

Tronsmart Bang – super głośny głośnik 60W idealny na imprezy

Tronsmart Bang to niedrogi, przenośny głośnik o mocy 60 W, który może zapewnić przyjemny dźwięk stereo za pośrednictwem kilku głośników wysokotonowych i dwóch dużych głośników niskotonowych. Wyposażony w technologię SoundPulse, Tronsmart Bang został zaprojektowany tak, aby zapewnić głośniejszy poziom dźwięku niż przeciętny głośnik Bluetooth. Dzięki imponującym rozmiarom jest to istna bestia wśród głośników. Ze względu na rozmiary, ma też wbudowany uchwyt ułatwiający transport. The Bang tworzy wciągający, napędzany rytmem pokaz świetlny za pomocą wielokolorowych diod LED, które fazują, pulsują i świecą w rytm muzyki.

Głośnik można również zsynchronizować z maksymalnie 100 innymi Tronsmart Bangs i wszystkie będą pulsować i grać razem. Korzystając z wodoodporności IPX6, Bang jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim, co stanie mu na drodze, w tym z rozpryskami płynów, a także kurzem, śniegiem, a nawet deszczem. Tronsmart Bang oferuje do 15 godzin pracy na baterii przy 50% głośności. Do pełna naładujemy go w 4,5 godziny. Jeśli jesteśmy w podróży i chcemy naładować telefon, możemy podłączyć go do głośnika wykorzystując go jak powerbank. Warto też wspomnieć, że aplikacja Tronsmart na smartfony zawiera korektor graficzny, który umożliwia użytkownikowi przełączanie się między wybranymi ustawieniami tonalnymi i ustawieniami konfigurowalnymi przez użytkownika.

Tronsmart Bang można znaleźć za 541,28zł w oficjalnym sklepie Tronsmart.

Wejdź do oficjalnego sklepu Aliexpress , aby sprawdzić inne produkty i nie przegapić promocji.

Materiał powstał we współpracy z Tronsmart.