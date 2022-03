System antybalistyczny Aegis Ashore w Polsce. Prace nad kompleksem we wsi Redzikowo ciągle trwają

Chociaż z zewnątrz system antybalistyczny Aegis Ashore w Polsce, a dokładniej mówiąc we wsi w Redzikowie z zewnątrz wydaje się być ukończony, to nadal trwają prace nad ukończeniem systemu wewnątrz. Poinformował o tym wiceadmirał Jon Hill, czyli dyrektor amerykańskiej Agencji Obrony Przeciwrakietowej (MDA – Missile Defence Agency), przypominając ogromne opóźnienia związane z tym kompleksem we wsi obok Słupska.

Aegis Ashore w Polsce jest częścią europejskiego podejścia adaptacyjnego do regionalnej obrony przeciwrakietowej przed zagrożeniem ze strony Iranu. Obejmuje zarówno okręty wyposażone w radar Aegis, które stacjonują w hiszpańskiej miejscowości Rota, jak i radar AN/TPY-2 w Turcji od 2011 roku oraz drugą bazę Aegis Ashore w Rumunii. Naszą rodzimą część tego systemu dręczą jednak opóźnienia i wzrosty cen realizacji, bo roku fiskalnym 2021 MDA poinformowało, że będzie potrzebowało dodatkowych 96 milionów dolarów na utrzymanie systemu.

Dostaliśmy nowe informacje na temat tego, jak powstaje system antybalistyczny Aegis Ashore w Polsce

W Polsce mieliśmy doczekać się operacyjnego stanowiska Aegis Ashore w 2018 roku, czyli dwa lata od uchronienia go w Rumunii. Niestety po ponownej ocenie sytuacji, agencja już w przeszłości stwierdziła, że nie uda się uruchomić tego ośrodka wcześniej niż w 2022 roku. Spore problemy budowlane spowodowały opóźnienia w osiągnięciu zdolności operacyjnej przez polską stację obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore o około cztery lata, a teraz MDA i Army Corps of Engineers pracują nad nadrobieniem straconego czasu.

Kiedy jedziesz do kraju takiego jak Polska i podpisujesz kontrakt na budowę obiektów wojskowych, nie masz nad tym pełnej kontroli. To naprawdę sprawa Korpusu Armii. Mogliśmy tu zrobić kilka rzeczy, prawda? Mógłbym tu wstać i wrzucić Korpus Armii pod autobus, ale nie zamierzam tego robić. To nasi partnerzy, a my z Aegis Ashore wykonujemy naprawdę ciężką pracę – powiedział Hill 9 marca na konferencji McAleese & Associates w Waszyngtonie, ponownie narzekając na „naszych”.

Te słowa nie dziwią zwłaszcza na tle tego, że wiceadmirał Jon Hill już wcześniej przypisywał opóźnienia wykonawcy wynajętemu w Polsce do wykonania budowy. Dowiedzieliśmy się o tym już na początku 2020 roku, kiedy powiedział dziennikarzom, że projekt i inżynieria pomocniczych systemów sterowania, ogrzewania, zasilania i chłodzenia oraz „rzeczy, które zasilają system bojowy”, to „obszar, w którym wykonawca miał problemy”. Doszły do tego problemy z pogodą, pozyskaniem siły roboczej oraz innych zasobów.

Nie było jednak źle na każdym kroku, bo w ciągu ostatniego roku tablice radarowe Aegis SPY-1 zostały włączone do procesu budowy „znacznie przed czasem”. Wiemy też, że cały sprzęt potrzebny do postawienia systemu jest już „na miejscu”, więc pozostało tylko zacząć „łączyć wszystko i przeprowadzać testy”. Wedle słów Jona teraz pracownicy „muszą popracować nad elementami wewnętrznymi i całą automatyką, tak aby móc wykonać pełną misję wykrywania, kontroli i zaangażowania”.