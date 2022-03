Opracowano system do skanowania przezroczystych obiektów. To Glass360Dgree z Niemiec

Jak sprawić, żeby rozmiary i kształty przezroczystego systemu przestały być problemem dla technologii próbującej określić postrzeganie rzeczywistości? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć naukowcy w niemieckim Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering i na całe szczęście im się to udało. Dzięki temu powstał nowy system do skutecznego określania trójwymiarowego kształtu przezroczystych obiektów.

System do skutecznego określania trójwymiarowego kształtu przezroczystych obiektów wykorzystuje do działania lasery

Tym systemem jest Glass360Dgree, który może sprawić, że roboty i inne zautomatyzowane systemy przestaną mieć problem z wizualną oceną trójwymiarowego kształtu przezroczystych obiektów. Zawdzięcza wszystko wysokoenergetycznemu laserowi na podczerwień oraz dwóm bardzo czułym kamerom termowizyjnym. Taki duet zapewne od razu mówi Wam, do czego to zmierza.

W praktyce system Glass360Dgree najpierw w „ciągu ułamków sekundy” atakuje swoim laserem dany przezroczysty obiekt na całej jego powierzchni. To powoduje wzrost temperatury powierzchni przedmiotu „badań”, ale na tyle skromny (o 3 stopnie Celsjusza), że ryzyko jego uszkodzenia jest zerowe. Zwłaszcza że zaabsorbowana energia cieplna pozostaje w szkle tylko na krótki czas.

Ten wystarcza jednak, aby dwie kamery zarejestrowały zmiany sygnatury cieplnej obiektu pod dwoma kątami jednocześnie. Uzyskane w ten sposób dane są następnie analizowane przez system komputerowy, który następnie jest w stanie określić trójwymiarowy kształt i rozmiar obiektu.

Zastosowanie? Oprócz przezroczystych materiałów (szkła, tworzyw sztucznych) można wykorzystać system Glass360Dgree do skanowania materiałów, które odbijają znacząco światło lub je pochłaniają (jednolicie czarne). Z tego co wiemy, Glass360Dgree będzie prezentowany specjalistycznej publiczności od 30 maja do 2 czerwca na targach przemysłowych Hannover Messe, gdzie może znaleźć potencjalnych inwestorów i zainteresowane firmy.