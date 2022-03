Tajemnicze fale wirowe na Słońcu. Skąd się biorą i co w nich niezwykłego?

Na Słońcu odkryto fale wirowe o wysokiej częstotliwości (HFR), które mogą pomóc odkryć tajemnice naszej gwiazdy.

Naukowcy z Centrum Nauk Kosmicznych NYU Abu Dhabi (NYUAD) odkryli nowe fale na Słońcu, które wydają się poruszać znacznie szybciej niż przewidują teorie. Ich szczegółowy opis można znaleźć w Nature Astronomy.

Zespół uczonych pod kierownictwem Chrisa S. Hansona wykorzystał dane zebrane przez 25 lat, aby wykryć te fale wirowe o wysokiej częstotliwości (HFR), poruszające się w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego Słońca. Mają postać wirów na powierzchni naszej gwiazdy i poruszają się trzy razy szybciej niż przewidywały dotychczasowe teorie.

Tajemnicze wiry na Słońcu

Trzeba nadmienić, że wnętrza gwiazd nie da się zobrazować za pomocą konwencjonalnych metod astronomicznych, dlatego naukowcy wykorzystują obserwacje powierzchniowych fal i na tej podstawie wyciągają wnioski o wnętrzu. Nowo zaobserwowane fale HFR mogą być kluczowym elementem w zrozumieniu słonecznej układanki.

Złożone interakcje pomiędzy innymi dobrze znanymi falami, magnetyzmem, grawitacją lub konwekcją mogą napędzać fale HFR z taką prędkością. Gdyby fale HFR można było przypisać do któregoś z tych trzech procesów, odkrycie to byłoby odpowiedzią na kilka ważnych pytań dotyczących Słońca. Jednak nowe fale nie wydają się być wynikiem tych procesów i to jest ekscytujące, ponieważ prowadzi do zupełnie nowego zestawu pytań. Chris S. Hanson

Badając dynamikę wnętrza Słońca za pomocą fal, naukowcy mogą lepiej ocenić jego potencjalny wpływ na Ziemię i inne planety w naszym Układzie Słonecznym. Dzięki temu można także lepiej zrozumieć cykle słoneczne i związek naszej gwiazdy z kosmiczną pogodą – nie tylko lokalną.

Samo istnienie HFR i ich pochodzenie jest prawdziwą zagadką i może wskazywać na fascynującą fizykę. Może to potencjalnie rzucić światło na nieobserwowalne w inny sposób wnętrze Słońca. Shravan Hanasoge, drugi autor pracy

Badania HFR zostały przeprowadzone w Centrum Nauk Kosmicznych NYUAD we współpracy z Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) i New York University. Będą one kontynuowane, a w projekt badawczy mają zaangażować się także inne placówki badawcze.