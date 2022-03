Akcja partnerska

To jeden z najbardziej klasycznych typów nadwozia, a także rodzaj auta, które kojarzy się z elegancją. Mowa o sedanach, czyli po prostu – limuzynach. W takim nadwoziu dostępna jest również Toyota Corolla, której wersje wyposażenia weźmiemy dziś pod lupę. Jakie ma standardowe wyposażenie? Jakie warianty znajdziemy w cenniku? Na co możemy liczyć, wybierając topowe odmiany? I oczywiście, ile kosztuje Corolla Sedan? Odpowiedzi mogą być zaskakujące, bo opisywana tu Toyota to nie tylko elegancki i wygodny samochód, ale i jedna z najlepiej wyposażonych limuzyn w segmencie kompaktów.

Corolla Sedan jest dostępna na naszym rynku w czterech wersjach – od podstawowej, ale dobrze wyposażonej wersji Active, zawierającej komplet systemów bezpieczeństwa, po wersję GR SPORT inspirowaną autami sportowymi spod znaku Toyota Gazoo Racing. Oto co Corolla z nadwoziem sedan ma do zaoferowania w każdej z nich.

Toyota Corolla Sedan Active

Czym wyróżnia się podstawowa, a zarazem najtańsza wersja japońskiego sedana? Toyota Corolla Sedan Active to auto, którego cena startuje z poziomu 87 900 zł brutto, a miesięczna rata leasingu KINTO ONE wynosi od 958 zł netto miesięcznie. W tej kwocie możemy liczyć na wiele udogodnień i elementów wyposażenia, których często nie uświadczymy w autach konkurencji.

Toyota postawiła na bezpieczeństwo i nowe technologie, o czym świadczy obecność zestawu sześciu systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense drugiej generacji, w tym inteligentnego adaptacyjnego tempomatu (IACC), asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA) czy układu reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z automatycznym hamowaniem awaryjnym oraz systemem wykrywania pieszych i rowerzystów. W każdej wersji, bez dopłaty dostępne są także usługi łączności Toyota Connected Car z aplikacją na telefon MyT.

Corolla Sedan Active ma również elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, światła do jazdy dziennej w technologii LED czy elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. We wnętrzu wita nas duży, bo aż 8-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego Toyota Touch 2, który obsługuje również smartfona za pośrednictwem interfejsu Apple CarPlay i Android Auto. Warto z tego skorzystać, bo znakomicie grający system nagłośnienia z sześcioma głośnikami również nie wymaga dopłaty.

W wersji hybrydowej listę standardowego wyposażenia Corolli Sedan uzupełniają elektryczny hamulec, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, nawiewy w drugim rzędzie siedzeń, podłokietnik na tylnej kanapie oraz chromowane listwy okienne.

Toyota Corolla Sedan Active w cenie 87 900 zł ma pod maską benzynowy silnik 1.5 VVT-i o mocy 125 KM, połączony z 6-biegową, ręczną skrzynią biegów. Gdy zdecydujemy się na hybrydę (1.8 Hybrid 122 KM e-CVT), zapłacimy 103 400 zł. Wyposażenie Corolli w bazowej wersji Active możemy rozszerzyć również o pakiet Park, który w cenie 1900 zł zawiera przednie i tylne czujniki parkowania.

Toyota Corolla Sedan Comfort

Corolla Sedan w wersji Comfort to polecany wybór, a dostępne pakiety wyposażenia Park, Style oraz Tech sprawiają, że możemy korzystnie dostosować zamawiany samochód do naszych potrzeb. Co znajdziemy w Corolli Sedan Comfort dostępnej od 96 400 zł lub od 1032 zł netto miesięcznie?

Oprócz elementów znanych z odmiany Active, mamy tu światła przeciwmgielne w technologii LED, 16-calowe felgi aluminiowe z oponami 205/55 i dodatkowe chromowane zdobienia na komponentach nadwozia. Wyróżniki Corolli Sedan w wersji Comfort są widoczne nie tylko z zewnątrz, bo w kabinie znalazły się obszyte skórą kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów.

Dodatków z zakresu komfortu może być jednak jeszcze więcej, a to za sprawą pakietu Tech, który w cenie 6500 zł dodaje pokaźny zestaw udogodnień. Korzystnie wyceniony pakiet zawiera aż 13 pozycji, a wśród nich nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym HD 8″, nawigację Connected z mapami online i 4-letnią, darmową transmisją danych, bezprzewodowe połączenie Apple CarPlay, inteligentnego asystenta głosowego, a także inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, przednie i tylne czujniki parkowania, cyfrowy prędkościomierz czy podgrzewane przednie fotele. W cenie 5500 zł dostępny jest z kolei pakiet Style, w którym zyskujemy przednie i tylne lampy LED, spryskiwacze reflektorów, przyciemniane tylne szyby, a także 17-calowe felgi aluminiowe z oponami w rozmiarze 225/45.

Toyota Corolla Sedan Comfort jest dostępna z jednostką 1.5 VVT-i ze skrzynią manualną (96 400 zł), automatyczną (102 900 zł) lub w wariancie hybrydowym 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT (108 300 zł).

Toyota Corolla Sedan Executive

Nazwa tej wersji mówi sama za siebie. Bogato wyposażona Toyota Corolla Sedan Executive to wydatek 127 500 zł (od 1309 zł netto miesięcznie), a źródłem napędu dostępnym w tym wariancie jest hybryda. Wariant Executive oferuje elementy wyposażenia z wersji Comfort i dodaje do nich m.in. 17-calowe felgi aluminiowe i LED-owe światła główne. Wystarczy zajrzeć do środka, by ujrzeć jeszcze więcej elementów wyposażenia, a żeby to zrobić, nie trzeba nawet sięgać do kieszeni czy torebki. System bezkluczykowego dostępu do samochodu otworzy auto, gdy tylko chwycimy za klamkę, mając kluczyk przy sobie.

Wnętrze Corolli Sedan w wersji Executive zyskało tapicerkę materiałową z elementami skóry, podgrzewaną, obszytą skórą kierownicę i podgrzewane fotele z przodu i z tyłu. W konsoli centralnej znalazło się również miejsce na stację do bezprzewodowego ładowania telefonu, dzięki któremu nie trzeba podłączać kabli do smartfona. Nie ma powodu, by to robić również dlatego, że Apple CarPlay jest w Corolli Sedan Executive obsługiwany tak jak ładowanie baterii, czyli bezprzewodowo.

Dla najbardziej wymagających, wyposażenie wersji Executive można rozszerzyć pakietem VIP. W cenie 8000 zł otrzymamy najnowocześniejsze technologie wpływające na wygodę i bezpieczeństwo jazdy. Nad kierowcą i pasażerami czuwają tu system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), układ detekcji przeszkód (ICS), inteligentny system automatycznego parkowania (SIPA), a bezpieczeństwo jazdy jest dodatkowo zwiększone dzięki wyświetlaczowi HUD na przedniej szybie. To jednak nie wszystko, bo w skład pakietu VIP wchodzą również kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników z efektem trójwymiarowości, system multimedialny Toyota Smart Connect Pro® z kolorowym ekranem dotykowym HD 8″ oraz nawigacja Connected z dodatkowym trybem offline i 4-letnią, darmową transmisją danych.

Toyota Corolla Sedan GR SPORT

Czy samochód tej klasy może być pełen charakteru i przyciągać spojrzenia? Corolla Sedan w wersji GR SPORT udowadnia, że tak. Stojąca na szczycie gamy Corolli Sedan odmiana wyceniona jest na 128 000 zł lub 1304 zł netto miesięcznie, a oprócz bogatego wyposażenia z wersji Comfort, uzupełnionego o elementy pakietów Style i Tech, ma kilka dodatków, które nadają jej sportowego sznytu.

Przyciemniane tylne szyby i lakierowane na czarno lusterka zewnętrzne to dopiero początek. Kolor fortepianowej czerni wyróżnia również dach, a wizerunek dopełniają nakładki progowe GR SPORT, emblemat na klapie bagażnika i 17-calowe felgi aluminiowe z oponami 225/45. W środku Toyota Corolla Sedan GR SPORT różni się od pozostałych wersji fotelami w sportowej stylistyce i ciemną podsufitką, która jest zarezerwowana tylko dla tej odmiany. Charakter auta podkreślają czerwone przeszycia, które znajdziemy zarówno na kierownicy, jak i na fotelach.

Podobnie jak inne wersje, GR SPORT również zostawia przestrzeń dla klientów, którzy życzą sobie dodatkowego wyposażenia, i daje możliwość wybrania pakietu Dynamic. Znajdziemy w nim system monitorowania martwego pola w lusterkach, podgrzewaną kierownicę, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, 18-calowe felgi aluminiowe GR SPORT z oponami 225/40, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników z efektem 3D, a także inteligentny system parkowania. Wszystko to wycenione zostało na 6900 zł.

Zalety nadwozia typu sedan

Dobre wyposażenie Toyoty Corolli Sedan to mocny argument za jej wyborem, ale warto pamiętać, że sedany same w sobie mają sporo zalet. Eleganckie nadwozie limuzyny od lat kojarzy się ze stylem i pozwala projektantom nakreślić zgrabną linię, która niespiesznie poddaje się upływowi czasu.

Sedany zawsze były autami dla VIP-ów również z uwagi na kształt nadwozia, który sprzyja lepszemu wyciszeniu. Swoją drogą, poprawia on również aerodynamikę, obniżając zużycie paliwa. Hybrydowa Toyota Corolla Sedan zużywa zaledwie od 4,4 l/100 km wg WLTP.

Wymieniając zalety nadwozia typu sedan, warto również zwrócić uwagę na oddzielenie wnętrza od przestrzeni bagażowej. Kiedyś była to również niedogodność, bo składana tylna kanapa nie występowała tak powszechnie jak dziś. Corolla Sedan w każdej wersji ma jednak oparcia dzielone i składane w proporcjach 60:40. Odizolowanie przedziału pasażerskiego od bagażowego sprawia natomiast, że wyjmując bagaże z kufra, nie wpuszczamy do środka mroźnego powietrza w zimę i gorącego podmuchu latem. Komfort przede wszystkim!

Sedany wbrew pozorom mogą również być praktyczne, a pojemność ich bagażników bywa naprawdę imponująca. Mniejszy względem kombi czy hatchbacków jest oczywiście otwór załadunkowy, ale zdolności do przewozu zakupów czy bagaży na rodzinny wyjazd wypadają bardzo dobrze – w przypadku Corolli Sedan to 471 litrów. Dla niektórych kierowców sedan to jedyny słuszny wybór. Toyota Corolla Sedan sprawia, że nie jest on okupiony kompromisami w kwestii zużycia paliwa czy praktyczności. Przeczytaj więcej na temat Corolli Sedan na stronie producenta.