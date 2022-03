vivo szykuje olbrzymi flagowiec. Co wiemy o vivo X Note?

Jeśli obecne na rynku smartfony nadal mają dla Was za małe ekrany, ale jednocześnie nie przekonują Was składane urządzenia, rzućcie okiem na nowy model od vivo. vivo X Note dopiero ma zadebiutować, jednak dzięki przeciekowi wiemy o nim naprawdę sporo.

7-calowy ekran to nie wszystko, co do zaoferowania będzie miał vivo X Note

Wydaje się, że premiera tego modelu zbliża się wielkimi krokami, bo urządzenie pojawiło się oficjalnym sklepie producenta, zdradzając nam szczegóły jego specyfikacji. I tak, vivo X Note zostanie wyposażony w ogromny, bo 7-calowy panel Samsung E5 AMOLED o rozdzielczości QHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod ekranem zostanie umieszczony ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, który po raz pierwszy został wdrożony iQOO 8 Pro.

Smartfon będzie napędzany przez najnowszy układ od Qualcomm, czyli Snapdragon 8 Gen 1, więc o wydajność nie powinniśmy się martwić. SoC wspierać będzie do 12 GB pamięci RAM. vivo zadbało też o dostateczną ilość miejsca na nasze pliki, bo w najmocniejszym wariancie może być to nawet 512 GB, ma też pojawić się wariant 256 GB. Bateria o standardowej pojemności 5000 mAh obsłuży szybkie ładowanie z mocą 80 W. Na pokładzie nie zbraknie Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS/GLONASS, NFC, 5G i dual SIM.

Nie znamy rozdzielczości kamerki do selfie, jednak z tyłu znajdzie się sensor Samsung S5KGN1 o rozdzielczości 50 Mpix. Jest to ten sam czujnik, który pojawił się już w takich modelach jak vivo X70 Pro+ czy Google Pixel 6 Pro, więc z jakością zdjęć nie powinno być żadnego problemu. Obok znajdą się jeszcze trzy czujniki – 48 Mpix + 12 Mpix i 8 Mpix.

Jak przystało na flagowca i to z taką specyfikacją, cena nie będzie należała do niskich. Na stronie producenta pojawiła się cena 9999 juanów (za wariant 12/512 GB), co po przeliczeniu daje jakieś 6680 zł. Trochę szkoda, że zabrakło tutaj obsługi rysika, bo takowy z pewnością znacznie ułatwiłby i uprzyjemnił pracę na tak dużym urządzeniu.

Kiedy vivo X Note zadebiutuje?

Data premiery tego modelu jest jeszcze nieznana. Wydaje się jednak, że skoro pojawił się już w sklepie producenta, jest to tylko kwestia tygodni a nawet dni. Jeśli dowiemy się czegoś – damy Wam znać.