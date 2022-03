Wszechświat niczym układ nerwowy. Zobaczcie nową symulację w 3D

Powstała trójwymiarowa symulacja wczesnego wszechświata, ukazująca jego wygląd wkrótce po Wielkim Wybuchu. Obejmuje ona między innymi erę rejonizacji.

Nie jest jasne, kiedy dokładnie rozpoczęła się i zakończyła ta era, jednak naukowcy zakładają, iż miała ona miejsce w ciągu pierwszego miliarda lat istnienia wszechświata. W zgłębianiu informacji na temat pierwszych etapów po Wielkim Wybuchu pomagają symulacje, które wygenerowali przedstawiciele kilku różnych instytucji. Publikacja w tej sprawie ukaże się na łamach Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Jednym z aspektów utrudniających zrozumienie ery rejonizacji były skomplikowane oddziaływania pomiędzy grawitacją, gazem i promieniowaniem. Ich odtwarzanie w warunkach laboratoryjnych jest niełatwe, nie mówiąc już o prowadzeniu tego typu eksperymentów bez dostępu do zaawansowanych instrumentów. Poza tym, skale przestrzenne i czasowe są w tym przypadku tak ogromne, że trzeba się posiłkować symulacjami. Dzięki nim naukowcy, wykorzystując podstawowe równania fizyki i modele teoretyczne, są w stanie zobrazować wydarzenia mające miejsce we wczesnym wszechświecie.

Nowe symulacje zostały określone mianem Thesan i wyjaśniają ówczesne interakcje z bardzo dużą szczegółowością. Rekordowo duży jest też obszar objęty modelowaniem. Dzięki temu astrofizycy zebrali nowe informacje na temat właściwości wczesnych galaktyk oraz oddziaływań pochodzącego z nich światła z gazem międzygalaktycznym. Łączna średnica symulowanego obszaru wyniosła 300 milionów lat świetlnych, a modelowanie sięga od około 400 000 lat po Wielkim Wybuchu do 1 mld lat po tym wydarzeniu.

To trochę tak, jak z wodą w kostkach lodu; kiedy wkładasz ją do zamrażarki, zajmuje to trochę czasu, ale po pewnym czasie zaczyna zamarzać na brzegach i powoli lód wkrada się do środka. Taka sama sytuacja miała miejsce we wczesnym wszechświecie – był to neutralny, ciemny kosmos, który stał się jasny i zjonizowany, gdy światło zaczęło się wyłaniać z pierwszych galaktyk.

wyjaśnia jeden z autorów badań, Aaron Smith