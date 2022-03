Dziś mamy dla Was nietypowy test dysku, bo modelu XLR8 CM3031 od PNY, który zadziwiająco przypomina starszy model CS3030. Czy to przypadek? Poniżej spróbujemy na to odpowiedzieć, prezentując Wam rozbudowany test dysku XLR8 CM3031 1 TB na PCIe 3×4, w którym sprawdzimy zarówno jego wydajność, jak i dokładną specyfikę działania.

XLR8 CM3031 1 TB pod lupą

Nie bez powodu przywitałem Was we wstępie „zarzutem”, że dysk XLR8 CM3031 jest właśnie w dużej mierze kopią CS3030. Widać to po nazwie, po pudełku, a nawet wewnętrznej plastikowej wyprasce ochronnej i oficjalnie podawanej specyfikacji co do wydajności. Jedyne różnice sprowadzają się do praktycznej wydajności (o czym za moment) i „fizyczności” samego nośnika. Zobaczymy to od razu, kiedy tylko ściągniemy z jego układów naklejki z obu stron.

Wymiary: 22 x 80 mm

Interfejs M.2-2280 poprzez PCIe 3.0×4

Protokół NVMe 1.3

Gwarancja: 5 lat ograniczona TBW (producent ten szczegół ukrywa, ale poziom powinien wynosić 1800 TB)

Temperatura pracy: od 0 do 70 stopni Celsjusza

MTBF: 1500000 godzin

Poszczególne układy rozmieszczono na czarnym laminacie i to niestety z obu stron, co znacznie zwiększyło grubość dysku. Co ciekawe, umiejscowienie części z nich nie należy do typowych, bo tak jak zwykle ustawia się je prostopadle do dłuższej krawędzi laminatu, PNY postanowiło obrócić dwie kości pamięci wertykalnie. Powód? Trudno nazwać to oszczędnością miejsca, bo takie podejście jest temu w zupełności przeciwne, dlatego osobiście dopatruje się w tym oszczędności poprzez skrócenie ścieżek lub zniwelowanie interferencji.

8-kanałowy kontroler Silicon Motion SM2262ENG BB

1 GB pamięci podręcznej DDR3-1600

Cztery 256 GB układy pamięci Micron NW917 (dokładnie MT29F2T08EMHAFJ4-3R:A)

Jeśli idzie o rzeczywistą pojemność XLR8 CM3031, to w wersji 1 TB oferuje 953 GB pojemności, a po stronie sekwencyjnej wydajności do 3500 i 3000 MB/s kolejno odczytu i zapisu. Tradycyjnie, jak to bywa na średniej klasy dysk M.2 na PCIe 3.0 na 4 liniach.

Na czym i jak testujemy?

Wszystkie odczyty zostały przeprowadzone na 64-bitowym systemie operacyjnym Windows 10 Pro z systemem plików NTFS i 4096-bajtową jednostką alokacji. Przedstawione dotyczą średniej z trzech testów przeprowadzonych zamiennie i jeśli to było wymagane, to po obniżeniu temperatury do optymalnego poziomu.

Aplikacje do testów syntetycznych: Anvil’s Storage Utilities 1.1.0 Crystal Disk Mark 6.0.2

Inne: WinRAR 16.09.09 7-Zip 16.04 Gimp 2.8

Pliki i programy 1747 plików JPG o wadze 3,36 GB 507 plików MP3 o wadze 3,0 GB Grafika o wadze 903 MB Cywilizacja V na Steam Program instalacyjny Crisis 3 Pliki gry Wiedźmin 3 o wadze 54,7 GB Pliki gry CS: GO o wadze 17,7 GB Plik ISO o wadze 26,5 GB Katalog Steam z 59492 plikami o wadze 109 GB



Procesor Ryzen 5 3600X stock Płyta główna ASRock X570 PG Velocita Pamięć RAM 4×8 GB HyperX Predator 3200 MHz Dysk systemowy Kioxia Exceria 500 GB M.2 HDD Western Digital Blue 1 TB Zasilacz Fractal Ion Gold 850W Karta graficzna GeForce GTX 1080 Ti Obudowa Deepcool GamerStorm NEW ARK 90 System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit

Wydajność w benchmarkach

Zaczynając od tradycyjnych testów syntetycznych, CM3031 nie bez powodu piastuje głównie dolną sferę naszego wykresu. W głównej mierze jest to spowodowane zatrzęsieniem dysków PCIe 4.0 w naszym zestawieniu, ale i te na PCIe 3.0 w tej samej pojemności się znajdą i na ich tle oferowany przez XLR8 dysk wypada w dużej mierze gorzej, choć zalicza momentami przebłyski. Względem CS3030 jest jednak wydajniejszy.

Anvil’s Storage Utilities 1.1

Crystal Disk Mark 6.0.2

Wydajność operacji na plikach

Co zadziwiające, XLR8 CM3031 świetnie radzi sobie z operacjami na plikach, piastując w dużej mierze wyważoną „środkową pozycję” na wykresach. Wprawdzie w wielu przypadkach różnice są marginalne, ale to i tak świetna wiadomość, że mimo mniej imponujących wynikach w benchmarkach, dysk lepiej radzi sobie w praktyce.

Wydajność w programach i grach

W bardziej programowych zadaniach CM3031 wraca już jednak na niższe segmenty wydajności, wyróżniając się pozytywnie podczas archiwizacji i negatywnie przy wczytywaniu zapisu gry strategicznej.

Wydajność po zapełnieniu

Wydajność po zapełnieniu dysku w ponad 90% zauważalnie spada. Potwierdzają to zarówno benchmarki, jak i rzeczywiste operacje, których czas wykonania znacząco się wydłuża.

Poniżej możecie rzucić okiem na potwierdzenie powodu takich wyników, bo przed zapełnieniem dysk cechuje znacznie wyższy odczyt w tak zwanych „peakach” przy kopiowaniu plików Wiedźmina i lepsze utrzymywanie stałego poziomu transferu przed zapełnieniem.

Przed zapełnieniem Po zapełnieniu Przed zapełnieniem Po zapełnieniu

Wydajność przy wielozadaniowości

Pod kątem wykonywania wielu zadań jednocześnie CM3031 wypada bardzo dobrze, pozwalając nam zaoszczędzić dobre ~50 sekund.

Test thermal-throttlingu

Dyski na PCIe 3.0×4 zdecydowanie nie są nawet w najmniejszym stopniu tak „gorące”, jak te na PCIe 4.0×4. Jednak CM3031 totalnie zaskoczył mnie w tej kwestii, bo bez prostego radiatora dołączonego do płyty głównej ten dysk był w stanie rozgrzać się do aż 75 stopni pod wzmożonym obciążeniem i wtedy rozpoczynał się cyrk:

Te spadki, które możecie zauważyć, to działanie thermal-throttlingu, czyli funkcji automatycznego obniżania wydajności dysku po osiągnięciu na tyle wysokich temperatur, że zagrażają one jego żywotności. W praktyce CM3031 rozgrzewał się do 75 stopni, następnie specjalnie „spowalniał” pracę, obniżając temperaturę do ~67, co równało się z drastycznymi spadkami wydajności.

Test PNY XLR8 CM3031 – podsumowanie

Tak naprawdę ciężko oceniać dyski z tego segmentu w możliwie najbardziej skrajnym spektrum, czyli czerni i bieli. Jeśli zadacie mi pytanie „czy brać”, to CM3031 zdecydowanie bym polecił, ale jeśli dodacie do tego pytanie, „czy warto”, to już odpowiem tradycyjnie – to zależy.

Zależy przede wszystkim od ceny, a dokładniej mówiąc, stosunku ceny do pojemności w momencie, w którym będziecie dokonywać zakupu. Jeśli na tle konkurencyjnych modeli z podobnego segmentu CM3031 będzie odznaczał się niską ceną, to śmiało można po niego sięgnąć. Nie jest to wprawdzie demon szybkości i bez chłodzenia może zacząć się przegrzewać, ale nietypowo wręcz wysoki poziom TDP ewidentnie nadrabia te braki.

W chwili pisania tego tekstu CM3031 jest dostępny w cenie 459 złotych, co oznacza, że jest jednym z najtańszych modeli w swojej klasie. Jeśli więc zależy Wam na możliwie najtańszym przyspieszeniu systemu, macie dołączone chłodzenie do dysku na M.2, to na wyborze CM3031 z pewnością się nie zawiedziecie.