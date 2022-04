Miliard dolarów – tyle Amazon zainwestuje w firmy logistyczne i robotykę

Amazon uruchomił fundusz o wartości 1 miliarda dolarów, który przeznaczy na inwestycje w zakresie logistyki i robotyki w obrębie swoich magazynów. Choć wydawałoby się, że celem firmy jest zwiększenie automatyzacji, która pociągnie za sobą zastąpienie pracowników, to jest zgoła inaczej. Rozwój technologii ma pomóc pracownikom i zapewnić im większe bezpieczeństwo podczas pracy.

W czwartek, 21 kwietnia, uruchomiono program inwestycyjny o nazwie Amazon Industrial Innovation Fund. Jego celem jest śledzenie, wspieranie, a czasem i przejmowanie firm pracujących nad technologią kluczową dla rozwoju Amazona. Nie jest to pierwsze tego typu działanie ze strony firmy, bo już w 2020 roku uruchomiono fundusz Climate Pledge Fund o wartości 2 miliardów dolarów, umożliwiający inwestowanie w zrównoważone technologie i usługi służące do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 roku. W ramach tego funduszu Amazon zainwestował wiele środków w łącznie 11 firm. Amazon Industrial Innovation Fund skupi się po prostu na kolejnej drodze rozwoju.

Firma zapewnia, że nowo założony wpisuje się w strategię i potrzeby Amazona, któremu zależy na szybszym dostarczaniu towarów, poprawie doświadczenia klientów, a jednocześnie na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa pracowników magazynów i logistyki. Dodatkowo, by osiągnąć postawione sobie cele, Amazon wykorzysta inne inwestycje, poczynione w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji i robotyki, dzięki którym będzie można wprowadzić robotyczne ramiona mogące wykonywać powtarzalne czynności, czy automatyczne pojazdy pomagające w transporcie większych przedmiotów.

Inwestowanie w firmy, które napędzają następną generację innowacji przemysłowych, może mieć wpływ na różne społeczności — globalnie, regionalnie i lokalnie, Wspaniale jest widzieć, jak Amazon dokonuje tych inwestycji w firmy w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, ponieważ w przeszłości ciągłe inwestycje w innowacje miały pozytywny wpływ na gospodarkę — powiedział Bob O’Donnell, założyciel i główny analityk TECHnalysis Research.

Oto pięć pierwszych start-upów, w które zainwestuje Amazon

Wraz z ogłoszeniem utworzenia Amazon Industrial Innovation Fund poinformowano o pięciu początkowych inwestycjach w start-upy rozwijające technologię ubieralną i robotykę. Nie ujawniono ile środków zostanie na nie przekazane, ale przynajmniej wiemy, nad czym poszczególne firmy pracują:

Agility Robotics zajmuje się opracowywaniem dwunożnego robota o nazwie Digit, który rozwiązuje ograniczenia mobilności tradycyjnych robotów, aby maszyny mogły pomagać ludziom, gdziekolwiek się znajdują.

BionicHIVE: izraelski start-up pracuje nad autonomicznymi robotami, mogącymi wspinać się na półki magazynowe, w celu dosięgnięcia niedostępnych towarów.

SqUID warehouse logistics robot by Bionic Hive. pic.twitter.com/1QzhBO4S5V — MachinePix (@MachinePix) January 12, 2021