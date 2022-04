Android 13 rozwiąże jeden z problemów kart eSIM

Choć Android 12 jeszcze nie trafił do wszystkich uprawnionych do aktualizacji urządzeń, to my coraz więcej dowiadujemy się na temat kolejnej wersji systemu Google. Wedle nowych informacji, Android 13 może zostać wyposażony w funkcję, rozwiązującą jeden z problemów eSIM.

eSIM to nic innego, jak wirtualna karta SIM otrzymywana przez użytkownika drogą cyfrową, którą należy aktywować na swoim urządzeniu. Zapisywana jest na niewielkim module wbudowanym w smartfon, tablet lub smartwatch. Dzięki temu, nie ma konieczności posiadania fizycznej karty SIM. Chociaż rozwiązanie to jest bardzo wygodne, to jednak nie jest pozbawione problemów. Dopóki się ich nie wyeliminuje, nie ma możliwości, by te cyfrowe karty wyparły z rynku fizyczne karty SIM. Oczywiście należy też pamiętać, że nie każdy smartfon ma wbudowany moduł eSIM, choć takich modeli stale przybywa.

Jeśli zaś chodzi o wspomniane problemy eSIM, to jednym z nich jest z pewnością brak rozwiązania mogącego zapewnić obsługę dwóch kart SIM.

Google postanowiło coś z tym zrobić i dziś dowiedzieliśmy się, że Android 13 ma dostać funkcję o nazwie Multiple Enabled Profiles (MEP)

Umożliwia ona przypisanie dwóch profilów operatorów do jednej karty eSIM, co z kolei pozwoli na łatwe przełączanie się pomiędzy sieciami. Innymi słowy, pojedynczy moduł eSIM będzie mógł łączyć się jednocześnie z dwoma różnymi operatorami. Co istotne, jest to rozwiązanie na poziomie oprogramowania, oznacza to, że równie dobrze można je zaimplementować na iOS, jak i na Windowsie.

Czytaj też: Był iPhone z USB-C, więc teraz przyszedł czas na smartfon z Androidem i portem Lightning

Obecnie karty eSIM co prawda pozwalają na przechowywanie wielu profili na jednym chipie i przełączanie się między nimi, ale nie ma możliwości, by w tym samym momencie był aktywny więcej niż jeden profil. By móc korzystać z dwóch kart SIM, konieczne jest posiadanie jednej w wersji fizycznej lub zakup urządzenia wyposażonego w więcej modułów eSIM.

Funkcja ta byłaby nie tylko wielkim ułatwieniem dla samych użytkowników, ale również pozwoliłaby producentom smartfonów na zagospodarowanie większej ilości miejsca. Te można byłoby z kolei wykorzystać na przywrócenie slotu na karty microSD lub na powiększenie baterii.