Arkusze grafen-hBN zrewolucjonizują elektronikę? Są pierwsze postępy

Co wyniknie z połączenia grafenu z heksagonalnym azotkiem boru (hBN)? Arkusze grafen-hBN o nietypowych właściwościach. Udało się je stworzyć, co może przyspieszyć prace nad elektroniką i urządzeniami LED nowej generacji.

Przełomowego osiągnięcia dokonał zespół naukowców z Uniwersytetu Michigan. Nowy proces, który pozwala na otrzymywanie dużych arkuszy hBN opisano w czasopiśmie Advanced Materials.

Struktury grafen-hBN mogą zasilać diody LED, które generują światło o głębokiej ultrafiolecie, co jest niemożliwe w przypadku dzisiejszych diod LED. Obecnie do generowania światła głębokiej ultrafioletu wykorzystuje się lampy rtęciowo-ksenonowe, które są gorące, nieporęczne, nieefektywne i zawierają toksyczne materiały. Jeśli uda nam się wygenerować to światło za pomocą diod LED, możemy być świadkami rewolucji wydajnościowej w urządzeniach UV, podobnej do tej, która nastąpiła, gdy żarówki LED zastąpiły żarówki żarowe.

prof. Zetian Mi z Uniwersytetu Michigan, główny autor badania