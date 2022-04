Atolla reynoldsi – odkryto nowy gatunek pospolitej meduzy

Naukowcy odkryli nowy gatunek meduzy korowatej z rodzaju Atolla. To potwierdza, że w oceanicznych głębinach wciąż jest wiele nieznanych organizmów żywych, które tylko czekają, aby je znaleźć. Poznajcie Atolla reynoldsi.

Dokładnie 15 lat temu badacze z Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) zauważyli meduzę, która wyglądała jak typowy przedstawiciel rodzaju Atolla, ale była pozbawiona charakterystycznej macki. Zajęło to sporo czasu, ale wreszcie potwierdzono, że okaz ten należy do gatunku nieznanego wcześniej nauce.

Nowa meduza została nazwana Atolla reynoldsi na cześć Jeffa Reynoldsa, jednego z naukowców zasłużonych dla MBARI.

Nazwaliśmy ten wspaniały nowy gatunek na cześć Jeffa Reynoldsa w uznaniu za 4,3 miliona godzin pracy, które on i inni wolontariusze przepracowali w Monterey Bay Aquarium w ciągu ostatnich 38 lat. Poświęcili oni swój czas, aby edukować społeczeństwo na temat cudów oceanu. Wolontariusze Akwarium odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu świadomości na temat kruchości oceanu i inspirowaniu społeczeństwa do troski o zdrowie oceanu. George Matsumoto z MBARI, który był głównym autorem opisu nowego gatunku

Biolodzy podejrzewają, że w głębinach Zatoki Monterey w Kalifornii żyją jeszcze dwa nieznane gatunki Atolla. Naukowcy mają nadzieję, że uda się je namierzyć i opisać, włączając do drzewa genealogicznego meduz.

Taka sama, a jednak inna

Meduza Atolla występuje powszechnie na całym świecie. Do tej pory naukowcy znali 10 gatunków należących do tego rodzaju. Wiele z nich (A. chuni, A. gigantea) ma cechy pozwalające na łatwą identyfikację. Inne są jednak trudne do odróżnienia.

Jedną z cech, którą uczeni często wykorzystują do identyfikacji osobników z rodzaju Atolla, jest pojedyncza, przerośnięta macka, która mieć długość nawet 6 razy większą od średnicy dzwonu. Naukowcy uważają, że organ ten pomaga w chwytaniu ofiar. Nowo opisany gatunek macki tej nie ma.

A. reynoldsi jest dość duża w porównaniu z innymi członkami rodzaju Atolla. Największy okaz zebrany przez badaczy MBARI miał 13 cm średnicy, co czyni ten nowo odkryty gatunek jednym z największych w rodzaju.

Oprócz braku przerośniętej macki, A. reynoldsi jest często obserwowana ze zwiniętymi mackami. Nowy gatunek nie jest pospolity – badacze z MBARI zaobserwowali tylko 10 okazów w okresie od kwietnia 2006 do czerwca 2021 roku. Jak dotąd gatunek ten znany jest tylko z Zatoki Monterey i żyje na głębokości od 1013 do 3189 m.