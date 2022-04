Chińczycy odkryli nowe gwiazdy. Jest w nich coś dziwnego

Chińscy naukowcy namierzyli nierozwinięte gwiazdy z wyjątkowo dużą zawartością litu. Odkrycie dziewięciu nowych obiektów może zmusić nas do ponownego przemyślenia mechanizmów formowania się gwiazd.

Obserwacji dokonano dzięki LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope) i zostało ono opisane w pracy na serwerze preprintów na arXiv.org.

Mimo iż obfitość litu w większości gwiazd jest dość niska, niektóre z nich zawierają duże ilości tego pierwiastka i bynajmniej nie są żadnymi anomaliami. Naukowcy zakładają, że obiekty tego typu powinny podlegać procesowi wzbogacania litem. Istniejące mechanizmy, które wyjaśniają ich tworzenie, nie wyjaśniają wyczerpująco wszystkich wątpliwości. Konieczne są obserwacje superbohatych w lit nierozwiniętych gwiazd, choć nauka zna zaledwie kilka takich obiektów.

Dzięki badaniom Taishenga Yana z Uniwersytetu Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie do katalogu właśnie dołączyło dziewięć superbogatych w lit gwiazd. Charakteryzują się one niezwykle wysokimi poziomami obfitości litu, co sugeruje, że w przeszłości musiały doświadczyć procesu wzbogacenia litowego. Osiem z nich ma prawie słoneczną metaliczność (między -0,4 a 0,4 dex), podczas gdy najbardziej uboga w metal jest gwiazda oznaczona jako UCAC4 646-05072 o metaliczności na poziomie -0,69 dex.

Gwiazdy namierzone przez Chińczyków mają od 0,89 do 2,51 promienia Słońca, a ich masy wahają się między 0,78 a 1,6 masy naszej gwiazdy. Efektywne temperatury tych obiektów wynoszą 5100-5800 K, poza UCAC4 629-030411, z efektywną temperaturą ponad 6800 K.

Krzywe blasku nowo odkrytych gwiazd

Warto zaznaczyć, że cztery z nowo odkrytych gwiazd ( UCAC4 440-009448, UCAC4 441-011058, UCAC4 451-011087 i UCAC4 606-009417) są obiektami bardzo młodymi, z obfitością litu ponad 3,8 dex. To około 3 razy więcej niż wynosi górna granica dla typowych młodych gwiazd.

To dopiero początek badań, bo odkrycie musi zostać potwierdzone przy pomocy innych instrumentów astronomicznych.