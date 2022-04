Egzoplaneta K2-2016-BLG-0005Lb to klon Jowisza. Jest wyjątkowa także z innego powodu

Odkryto nową egzoplanetę. Zaskoczenie jest podwójne, bo nie dość, że jest to świat niemal identyczny jak Jowisz, to na dodatek namierzono go z danych zebranych przez Kosmiczny Teleskop Keplera, który już przeszedł na emeryturę. Egzoplaneta została oznaczona jako K2-2016-BLG-0005Lb.

Egzoplaneta K2-2016-BLG-0005Lb jest pod względem masy i odległości od gwiazdy macierzystej niemal identyczna jak Jowisz (największa planeta Układu Słonecznego). Odkryto ją w 2016 r. przez należący do NASA Kosmiczny Teleskop Keplera, który „odszedł na emeryturę” w 2018 r. Planeta została namierzona w danych pochodzących z teleskopu przestudiowanych przez uczonych z Jodrell Bank Centre for Astrophysics.

Kosmiczny Teleskop Keplera podczas swojej pracy znalazł ponad 2700 potwierdzonych egzoplanet. K2-2016-BLG-0005Lb krąży wokół gwiazdy macierzystej oddalonej od nas o 17 000 lat świetlnych i jest najdalszą ze wszystkich znalezionych planet przez ten instrument.

Głównym autorem odkrycia jest doktorant David Specht z Uniwersytetu w Manchesterze. Jego zespół wykorzystał metodę mikrosoczekowania grawitacyjnego. Szczegóły można przeczytać w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Aby w ogóle zaobserwować ten efekt, konieczne jest niemal idealne dopasowanie układu planetarnego pierwszego planu do gwiazdy tła. Szansa, że gwiazda tła zostanie w ten sposób dotknięta przez planetę wynosi dziesiątki do setek milionów do jednego. Ale w centrum naszej galaktyki znajdują się setki milionów gwiazd, więc Kepler po prostu obserwował je przez trzy miesiące. dr Eamonn Kerins, główny badacz K2-2016-BLG-0005Lb

W tym samym czasie, co Kepler, na ten sam obszar nieba patrzyło również pięć teleskopów naziemnych. Kepler dostrzegł anomalię nieco wcześniej i obserwował ją dłużej niż zespoły astronomów z Ziemi. Nowe badania wykazują niezbicie, że sygnał jest spowodowany przez odległą egzoplanetę.

Różnica w punkcie widzenia między Keplerem a obserwatorami na Ziemi pozwoliła nam na triangulację, gdzie wzdłuż naszej linii widzenia znajduje się układ planetarny. Kepler był również w stanie prowadzić obserwacje bez zakłóceń pogodowych i światła dziennego, co pozwoliło nam dokładnie określić masę egzoplanety i jej odległość orbitalną od gwiazdy-gospodarza. Jest to w zasadzie identyczna bliźniaczka Jowisza pod względem masy i położenia względem Słońca, które ma około 60% masy naszego własnego Słońca. dr Eamonn Kerins

Jeszcze w tej dekadzie NASA wyniesie na orbitę Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman, który powinien pozwolić na dokładniejsze obserwacje znanych już egzoplanet, a także namierzenie zupełnie nowych światów. Wkrótce ruszy także misja ESA Euclid.