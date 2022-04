Google w Europie umożliwi odrzucenie wszystkich ciasteczek

Google ogłosiło, że wprowadza zmiany w banerze informującym o plikach cookie. Decyzja została podjęta po tym, jak gigant technologiczny został ukarany przez europejskie organy regulacyjne grzywną w wysokości 150 mln euro. Co dokładnie ulegnie zmianie?

Obok akceptacji plików cookie, Google doda przycisk umożliwiający ich odrzucenie

W styczniu Google zostało ukarane grzywną w wysokości 150 mln euro przez Commission Nationale de I’informatique et Des Libertés. Był to wynik śledztwa dotyczącego podchodzenia gigantów technologicznych do kwestii odrzucania plików cookie, z którego wyszło, że Google choć pozwala na łatwą akceptację, to z odrzuceniem jest o wiele gorzej. Dlatego właśnie okno dialogowe ciasteczek zyska teraz nową funkcjonalność.

Pliki cookie są wykorzystywane przez strony internetowe w różnych celach, takich jak utrzymywanie nas zalogowanymi, zapamiętywanie pozycji w koszyku czy personalizacja reklam. Wiele wyświetlanych przez strony banerów wykorzystuje też pokrętny język, który ostatecznie skłania nas do akceptacji „ciasteczek”, jednocześnie nie dając łatwej możliwości wycofania się z tego.

Do tej pory, gdy nie byliśmy zalogowani na koncie Google i odwiedzaliśmy YouTube czy wyszukiwarkę (lub robiliśmy to w trybie incognito), wyświetlało nam się okno dialogowe plików cookie z dwiema możliwościami do wyboru – „Akceptuj” i „Personalizuj”. Najłatwiej było zaakceptować okno, by móc w spokoju korzystać z witryny, ale jeśli chcieliśmy bardziej zadbać o naszą prywatność i uniknąć identyfikacji przy pomocy tych plików, musieliśmy mozolnie przejść przez różne opcje menu, by odrzucić wszystkie pliki cookie.

W Europie będą wyświetlać się teraz trzy przyciski – „Zaakceptuj wszystko”, „Odrzuć wszystkie” i „Więcej opcji”. Tak jak jest to widoczne na poniższym zrzucie ekranu.