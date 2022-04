Huawei wprowadza na rynek swój flagowy smartwatch. Oto Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei zaprezentował nam sporo nowości, wśród których znalazł się też najnowszy flagowy smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro, który już na pierwszy rzut oka zachwyca swoim wyglądem. Ale czy specyfikacja jest również warta uwagi?

Huawei Watch GT 3 Pro wygląda bardziej jak zwykły zegarek niż smartwatch, co z pewnością spodoba się osobom ceniącym elegancki design

Nowy smartwatch producenta przykuwa wzrok, temu nie da się zaprzeczyć. Postawiono tutaj na okrąły wyświetlacz OLED i klasyczne wzornictwo, które bardzo dobrze naśladuje wygląd klasycznych zegarków. Na rynek wprowadzono dwa różne modele – jeden z białą ceramiczną kopertą 42,9 mm i tytanową wersję w rozmiarze 46,6 mm. Watch GT 3 Pro Ceramic dostępny jest z bransoletą lub skórzanym paskiem. Ten można dobrać też do modelu Watch GT 3 Pro Titanium, ale równie dobrze można tu postawić na silikonowe paski.

Klasyczny wygląd Huawei Watch GT 3 Pro nie przeszkodził producentowi we wprowadzeniu szeregu ulepszeń, zwłaszcza w obrębie baterii, która ładuje się teraz o 30% szybciej, a naładowanie jej do 1/4 pojemności zajmuje zaledwie 10 minut. Kolejnym ważnym ulepszeniem jest jego wodoodporność, bo nowy model jest przystosowany do nurkowania swobodnego do 30 metrów. Na pokładzie znalazło się też 100 różnych trybów sportowych, w tym taki dla golfistów z informacjami o ponad 300 polach golfowych i instrukcjami mogącymi pomóc w poprawie gry.

Jeśli chodzi o specyfikację…

Na rynek cChiński wprowadzono dwa warianty – 43mm i 46mm. Rozmiar wyświetlacza w wersji 46 mm to 1,43 cala, podczas gdy wersja 43 mm ma wyświetlacz 1,32 cala. Oba warianty mają wyświetlacz AMOLED ze szkłem szafirowym, co zdecydowanie wpływa na jego wysoką wytrzymałość.

Smartwatche Huawei Watch GT 3 Pro działają pod kontrolą HarmonyOS, zapewniają łączność GPS, NFC i Bluetooth. Już wcześniej wspomnieliśmy o baterii, a teraz wejdziemy trochę w szczegóły poszczególnych ogniw. Huawei zapewnia do 14 dni pracy w bardziej oszczędnym trybie dla większego modelu 46 mm (8 dni przy intensywnym użytkowaniu) i 7 dni dla mniejszego modelu 43 mm (4 dni przy intensywnym użytkowaniu).

Warto wspomnieć, że Watch GT 3 Pro wyposażono w funkcję EKG do sprawdzania rytmu serca. Zatwierdziły ją chińskie władze medyczne, co sprawia, że smartwatch jest certyfikowanym urządzeniem medycznym drugiej klasy. Dodatkowo nie zabrakło tutaj monitorowania tętna, natlenienia krwi, wykrywania temperatury ciała, monitorowania stresu czy snu, a także innych funkcji mających pomóc w zadbaniu o nasze zdrowie.

Ile kosztuje Huawei Watch GT 3 Pro?

W Chinach smartwatche, w zależności od wariantu i rozmiaru, wyceniono na: