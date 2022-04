Test dysku Goodram IRDM Pro 2 TB na PCIe 4.0. Sprawdzamy wydajny dysk SSD z Polski

Polska firma Goodram zaprezentowała niedawno światu swój najnowszych dysk SSD, który jest jednocześnie tym najwydajniejszym. Nie tylko w ofercie producenta, ale też na rynku, co tylko podkręca temperaturę wokół premiery IRDM Pro, który z kolei z temperaturą nie powinien mieć problemu, dzięki dołączonemu radiatorowi. Jak będzie w rzeczywistości? O tym poniżej.

Goodram IRDM Pro 2 TB pod lupą

Możemy przyznać, że Goodram zdecydowanie postarał się z formą wprowadzenia IRDM Pro na rynek. Dysk ten zachwyca nie tylko samą teoretyczną wydajnością i specyfikacją, ale też formatem, w jaki jest sprzedawany. Zamiast prostego kartonika i plastikowej wypraski, producent postarał się o solidne pudełeczko z piankowymi osłonami, które oprócz dysku skrywa opcjonalny radiator, dobrej jakości naklejki, namagnesowany śrubokręcik, kartę z podziękowaniami oraz instrukcję obsługi.

Sam w sobie dysk nie jest jednak jakkolwiek innowacyjny. Goodram postanowił zapełnić obie strony tradycyjnego laminatu w formacie dysku M.2 2280, ale na szczęście zadbał o termopad również na spodniej części chłodzenia, którego montaż możemy przeprowadzić w kilka chwil. Po prostu wsuwamy dysk do dolnej części, wciskamy delikatnie tą górną i następnie dokręcamy śrubki – nie ma w tym nic trudnego, ale musicie zadbać o odpowiednie ułożenie złącza.

Wymiary: 22 x 80 x 0.8 mm bez radiatora (22,8 x 80 x 20,5 mm z radiatorem)

Waga: 8 gramów

Interfejs M.2-2280 poprzez PCIe 4.0×4

Protokół NVMe 1.4

Gwarancja: 5 lat ograniczona TBW rzędu 1400 TB dla modelu 2 TB

Temperatura pracy: od 0 do 70 stopni Celsjusza

MTBF: 2000000 godzin

Pod dwiema naklejkami, które odklejają się bez większego trudu (w rzeczywistości w moim przypadku odkleiły się same po demontażu chłodzenia), znajdziemy w 2 TB wersji sporo układów. Te stanowią przede wszystkim kości pamięci, ale też układy pamięci podręcznej DRAM i sam kontroler, podczas gdy cały projekt dysku sprawia wrażenie, jakby Goodram za wszelką cenę chciał zapełnić możliwie największą powierzchnię laminatu.

Kontroler PS5018-E18

2 GB pamięci podręcznej DDR4 SK Hynix H5AN8G6NCJ w formie dwóch 1-GB kości

Osiem 176-warstwowych układów pamięci TLC NAND (IA7BG94AYA)

Pod kątem technologii możecie liczyć na tradycyjny zestaw funkcji, które stały się standardem w branży. Ręcznie możecie aktualizować firmware wedle dostępności, a w tle nad wydajnością i poziomem zużycia będą czuwać:

Korekcja kodów błędów ECC

Komendy TRIM

S.M.A.R.T.

Automatyczny bufor SLC

Thermal-Throttling

Zarezerwowana część pamięci w ramach Over-Provisioningu

Goodram IRDM Pro w 2 TB wersji oferuje 1,81 TB wolnej przestrzeni dyskowej, z czego „utrata 0,19 TB” jest w pewnym stopniu przeznaczona dla bufora poprawiającego wydajność i trwałość dysku. Jeśli zresztą o wydajności mowa, ten dysk może pochwalić się 7000 MB/s sekwencyjnego odczytu i 6850 MB/s sekwencyjnego zapisu przy zachowaniu losowego odczytu na poziomie 650000 IOPS i zapisu rzędu 700000 IOPS.

Na czym i jak testujemy?

Wszystkie odczyty zostały przeprowadzone na 64-bitowym systemie operacyjnym Windows 10 Pro z systemem plików NTFS i 4096-bajtową jednostką alokacji. Przedstawione wyniki, to najlepsze poziomy z trzech testów przeprowadzonych zamiennie i po obniżeniu temperatury do optymalnego poziomu (jeśli to było wymagane).

Aplikacje do testów syntetycznych: Anvil’s Storage Utilities 1.1.0 Crystal Disk Mark 6.0.2

Inne: WinRAR 16.09.09 7-Zip 16.04 Gimp 2.8

Pliki i programy 1747 plików JPG o wadze 3,36 GB 507 plików MP3 o wadze 3,0 GB Grafika o wadze 903 MB Cywilizacja V na Steam Program instalacyjny Crisis 3 Pliki gry Wiedźmin 3 o wadze 54,7 GB Pliki gry CS: GO o wadze 17,7 GB Plik ISO o wadze 26,5 GB Katalog Steam z 59492 plikami o wadze 109 GB



Procesor Ryzen 5 3600X stock Płyta główna ASRock X570 PG Velocita Pamięć RAM 4×8 GB HyperX Predator 3200 MHz Dysk systemowy Kioxia Exceria 500 GB M.2 HDD Western Digital Blue 1 TB Zasilacz Fractal Ion Gold 850W Karta graficzna GeForce GTX 1080 Ti Obudowa Deepcool GamerStorm NEW ARK 90 System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit

Wydajność w benchmarkach

Goodram IRDM Pro jest przedstawicielem obecnie najwydajniejszych na rynku dysków SSD na M.2… przynajmniej na papierze. Niestety na naszej platformie testowej nie zdołał osiągnąć obiecanych przez producenta transferów, ale w testach syntetycznych i tak wypadł śpiewająco, choć losowy zapis zdecydowanie jest jego słabszą stroną.

Anvil’s Storage Utilities 1.1

Crystal Disk Mark 6.0.2

Wydajność operacji na plikach

Słyszycie to? Nie? Czy to nie szum husarskich skrzydeł szarżujących na konkurencję? W naszym zestawieniu polski dysk Goodram IRDM Pro okazał się nowym najwydajniejszym modelem w ujęciu praktycznych operacji na plikach.

Wydajność w programach i grach

Dobrą passę IRDM Pro kontynuuje również w bardziej programowych obciążeniach, gdzie do gadania ma równie dużo dysk, co procesor oraz pamięć operacyjna.

Wydajność po zapełnieniu

Zarówno wyniki syntetyczne, jak i praktyczne potwierdzają spadek wydajności dysku Goodram IRDM Pro po zapełnieniu do ~90%. Nie są to duże spadki, ale można je z łatwością zauważyć m.in. przy kopiowaniu dużej liczby mniejszych plików.

Spadki są potwierdzane przez wykresy z samego kopiowania, które przedstawiają zmieniający się transfer w ciągu całego procesu:

Kopiowanie ISO przed zapełnieniem Kopiowanie Wiedźmina przed zapełnieniem

Kopiowanie ISO po zapełnieniu Kopiowanie Wiedźmina po zapełnieniu

Wydajność przy wielozadaniowości i kwestia temperatury

Jednoczesne przeprowadzanie kopiowania trwało łącznie 44,22 sekundy, wydłużając tym samym czas kopiowania ISO o 5,49 sekundy i Wiedźmina o 5,6 sekundy, ale zapewniając oszczędność czasu na poziomie 8 sekund. Czy to dobry wynik? Zdecydowanie tak.

Zwykle testy dysków PCIe 4.0 przeprowadzam z rozbudowanym chłodzeniem dołączonym do płyty głównej, ale testy IRDM Pro z dołączonym chłodzeniem zadowoliły mnie do tego stopnia, że przeprowadziłem je z dołączonym blokiem. Czy ten wystarczał, aby utrzymać dysk w chłodzie? To zależy, bo normalne obciążenie dysku podbijało temperatury do ~50 stopni Celsjusza, a to wzmożone windowało je już do 65 stopni.

Wtedy w mojej dobrze wentylowanej obudowie rozpoczynał się wyścig z czasem, bo z racji braku wentylatora i tym samym sposobu efektywnego rozpraszania ciepła z radiatora każda kolejna minuta obciążenia zwiększała temperaturę aż do poziomu 71 stopni, co aktywowało funkcję Thermal-Throttlingu. Możecie być pewni, że dołączony radiator spisuje się lepiej od tych obecnych w większości płyt głównych.

Test dysku Goodram IRDM Pro 2 TB – podsumowanie

Goodram IRDM Pro 2 TB nie jest tani. Ba, jest tak wyceniony, jak powinien być wyceniony dysk tej klasy, dlatego przygotujcie się, że za tę wersję pojemności zapłacicie ~2000 złotych. Nie jest to jednak cena, która bierze się znikąd, bo oprócz dysku otrzymujemy świetnie wyglądający i spisujący się radiator, ponadprzeciętne wyposażenie i przede wszystkim topową wydajność, za którą idą również zarówno polskie korzenie, jak i wysoka wytrzymałość z racji TBW na poziomie 1400 TB. Dlatego właśnie w naszych oczach to dzieło Goodrama zasługuje nie tylko na polecenie, ale też odznaczenie: