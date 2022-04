ISS na tle Słońca. Musisz zobaczyć to zdjęcie

Jednym z ulubionych zajęć wielu astronomów-amatorów jest wypatrywanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) na nocnym niebie. Okazuje się, że można ją uchwycić także w dzień, co widać na spektakularnym zdjęciu opublikowanym przez NASA.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) to najdroższe i jedno z najbardziej zaawansowanych laboratoriów badawczych stworzonych przez człowieka. Jest najjaśniejszym punktem na niebie, dlatego dość łatwo można dostrzec jej przelot na nocnym niebie, także w Polsce.

ISS porusza się po orbicie znajdującej się ok. 400 km nad Ziemią. Pełne okrążenie planety zajmuje jej ok. 90 minut. To oznacza, że średnia prędkość ISS wynosi ok. 7,7 km/s. Stację kosmiczną często można oglądać w godzinach porannych lub wieczornych (tuż przed wschodem lub zachodem Słońca).

Jedynym przypadkiem, gdy ISS jest widoczna w ciągu dnia, to jej przejście tuż przed Słońcem. Przelatuje wtedy tak szybko, że praktycznie nie da się tego uchwycić standardowym aparatem fotograficznym – tylko zastosowanie krótkiego czasu naświetlania pozwala „zamrozić” kształt ISS na tle naszej gwiazdy.

Spektakularne zdjęcie ISS

Coś takiego udało się na załączonym zdjęciu ISS opublikowanym w serwisie NASA nazwanym Astronomy Picture of the Day (APOD). Widzimy na nim sekwencyjne położenie ISS na tle tarczy słonecznej. Zdjęcie wykonano na początku kwietnia w Pekinie.

Mimo napiętej sytuacji politycznej na świecie, ISS działa prawidłowo, bez większych przestojów. Nie wiadomo jednak jak długo. Wszystko wskazuje na to, że czas tego wielkiego laboratorium krążącego nad naszymi głowami powoli mija, a w planach są kolejne stacje kosmiczne (nie tylko na orbicie Ziemi).