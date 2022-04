Komputery kwantowe pomagają symulować zderzenia cząstek elementarnych. Czas na nową fizykę

Komputery kwantowe mogą być pomocne w symulowaniu zderzeń protonów, do których dochodzi w akceleratorach cząstek. Wiedza ta może być przydatna dla fizyków do projektowania przyszłych eksperymentów.

Naukowcy z Lawrence Berkeley National Laboratory – Christian Bauer, Marat Freytsis i Benjamin Nachman – użyli komputer kwantowy IBM Q do symulowania zderzeń dwóch protonów. Obliczenia te pozwolą stworzyć model, określający, jakie jest prawdopodobieństwo wyemitowania innych cząstek elementarnych.

Czytaj też: Fizyka kwantowa – siedem faktów, które warto znać

Dzięki wykorzystaniu metody nazwanej efektywną teorią pola, udało się stworzyć algorytm kwantowy pozwalający na obliczenie niektórych składowych zderzeń protonów. To może być ważny moment dla fizyków cząstek elementarnych.

Pokazaliśmy, jak to w zasadzie działa w przypadku teorii bliskiej naturze. Następnie wzięliśmy bardzo uproszczoną wersję tej teorii i wykonaliśmy wyraźne obliczenia na komputerze kwantowym.

Naukowcom z Lawrence Berkeley National Laboratory przyświeca słuszna idea – odkrycie najmniejszych cząstek elementarnych poprzez obserwację wysokoenergetycznych zderzeń cząstek w warunkah laboratoryjnych. Komputery kwantowe pozwalają na tworzenie jeszcze dokładniejszych modeli niż komputery klasyczne.

Jedną z trudności w tego typu obliczeniach jest to, że chcemy opisać duży zakres energii. Chcemy opisać procesy o najwyższej energii aż do procesów o najniższej energii, analizując odpowiadające im cząstki, które wpadają do naszego detektora.

Benjamin Nachman