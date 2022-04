Do pobliskiego układu zostanie wysłana wiadomość. Jeśli są tam kosmici, mogą odpowiedzieć już wkrótce

39 lat świetlnych od Ziemi znajduje się układ planet krążących wokół gwiazdy zwanej TRAPPIST-1. Naukowcy wyślą w jego kierunku sygnał przeznaczony dla potencjalnych mieszkańców tych okolic.

Wiadomość, stworzona przez astronomów zrzeszonych w ramach METI (Messaging Extra-Terrestrial Intelligence), ma zostać nadana 4 października tego roku. Układ, do którego powinna ona dotrzeć, składa się z siedmiu planet, przy czym co najmniej trzy z nich znajdują się w tzw. strefie zamieszkiwalnej. Takim mianem określa się obszar wokół gwiazdy, w którym woda utrzymuje się w stanie ciekłym, co sprzyja powstaniu i ewolucji życia.

Transmisja zostanie nadana z położonej w południowej Anglii stacji Goonhilly Earth Station. Wśród wysłanych komunikatów znajdzie się muzyka i poradniki mające na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń środowiskowych. Chcąc mieć pewność, że wiadomość zostanie odebrana w całości, naukowcy wyślą ją w czterech różnych fazach na tej samej częstotliwości. Dzięki serii błysków radiowych potencjalni odbiorcy będą mogli zrozumieć, że komunikat nie ma naturalnego pochodzenia – takie błyski nie występują bowiem w znanych nam źródłach radiowych.

Naukowcy zrzeszeni w ramach METI chcą się przekonać, czy w układzie TRAPPIST-1 istnieją rozwinięte formy życia

Poza tym sygnał ma również zawierać informacje o układzie okresowym, które zostaną zakodowane w kodzie binarnym. Znajdzie się w nim również zapis liczb oraz dane dotyczące struktury atomu. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to wiadomość wysłana przez METI ma zawierać klipy z festiwalu muzycznego Stihia, którego motywem przewodnim jest katastrofa środowiskowa związana z kurczeniem się Morza Aralskiego. Zbiornik ten na przestrzeni kilku dekad niemal całkowicie wysechł.

Gdyby okazało się, że w układzie TRAPPIST-1 występują formy życia wystarczająco zaawansowane by odebrać tę wiadomość i na nią odpowiedzieć, to powinniśmy otrzymać informację zwrotną w ciągu około 80 lat. Pomysłodawcy zwracają jednak uwagę na fakt, że jeśli ludzkość chce doczekać tego dnia, to konieczne będzie rozwiązanie problemu, jakim są przyspieszające zmiany klimatu.