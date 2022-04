Laptop na komunię? MSI na coś na tę okazję

Od kilku lat przyjęło się, że okres komunijny jest czasem na zakup elektroniki. Wśród niej królują m.in. laptopy. Jaki model wybrać? Zobaczmy co ciekawe znajdziemy w ofercie MSI.

MSI Katana GF76 do użytku stacjonarnego

Zacznijmy od największego modelu, bo wyposażonego w wyświetlacz o przekątnej 17,3 cala MSI Katana GF76. Ekran IPS wyświetla obraz w rozdzielczości FullHD, który jest bardzo dynamiczny dzięki 144Hz odświeżaniu obrazu.

Laptop jest dostępny w dwóch wariantach. Nieco skromniejszym z procesorem Intel Core i5-11400H i kartą graficzną Nvidia GeForce 3050Ti Laptop z 4 GB pamięci GDDR6 oraz mocniejszy z procesorem Intel Core i7-11800H i grafiką Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop z 6 GB pamięci GDDR6. Oba poradzą sobie ze wszystkimi grami obecnymi na rynku, choć pierwszy w niektórych tytułach może wymagać zmniejszenia detali z poziomu Ultra na Wysoki.

MSI Katana GF76 jest wyposażony w 16 GB pamięci RAM (2x 8 GB DDR4 3200 MHz) i dysk SSD o pojemności 512 GB (NFMe PCIe Gen3x4). Dalej mamy kartę sieciową z Wi-Fi 6 oraz gigabitowy port LAN, klawiaturę podświetlaną na czerwono oraz pokaźny zestaw portów – 1x USB-C, 2x USB 3.2 Gen1, 1x USB 2.0 oraz HDMI z możliwością obsługi monitora 4K. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 53,5 Wh.

Pomimo solidnej specyfikacji i dużego ekran, MSI Katana GF76 nie jest przesadnie dużym laptopem. Ma obudowę o grubości 25,2mm oraz masie 2,6 kg.

MSI GF63 Thin to zaskakująco kompaktowe 15 cali

15-calowe laptopy nie zawsze są kompromisem pomiędzy użytkiem stacjonarnym i mobilnym. MSI GF63 Thin jest chlubnym wyjątkiem, dzięki obudowie o grubości 21,7mm i masie 1,86 kg.

Laptop występuje w czterech wariantach. Każdy z nich jest wyposażony w ekran IPS o rozdzielczości FullHD i 144Hz odświeżaniem obrazu i dysk SSD NVMe PCIe o pojemności 512 GB. Różnice znajdziemy w procesorach oraz karcie graficznej. Do wyboru mamy:

Intel Core i7-10750H, Nvidia GeForce RTX 3050Ti Laptop 4 GB GDDR6, 8 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz,

Intel Core i5-10500H, Nvidia GeForce RTX 3050Ti Laptop 4 GB GDDR6, 8 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz,

Intel Core i5-10500H, Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop 4 GB GDDR6, 16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz,

Intel Core i7-10750H, Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop 4 GB GDDR6, 8 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz,

Na wyposażeniu nie zabrakło Wi-Fi 6, klawiatury podświetlanej na czerwono, gigabitowego portu LAN oraz dobrego zestawu portów – USB-C, 3x USB 3.1 Gen1, gniazdo słuchawkowe i mikrofonu oraz HDMI z obsługą obrazu 4K. Akumulator o pojemności 51 Wh pozwala nawet na 7 godzin działania.

MSI Summit E13 Flip Evo to potężny ultrabook

Na koniec mamy propozycję sprzętu, który nie jest przeznaczony do grania w gry. Za to wyróżnia się metalową obudową, świetnym wykonaniem i kompaktowymi wymiarami. To zasługa ekranu IPS o przekątnej 13,4 cala, który ma rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli (proporcje 16:10) oraz jest wyposażony w panel dotykowy. Możemy go obsługiwać palcami lub dołączonym do zestawu rysikiem MSI Pen.

MSI Summit E13 Flip Evo występuje w wariancie z procesorem Intel Core i7-1185G7 lub Intel Core i5-1135G7. Do tego mamy 16 GB pamięci RAM LPDDR4X, dysk SSD NVMe PCIe o pojemności 1 TB oraz układ graficzny Intel Iris Xe.

Wśród portów mamy nowoczesność pełną gębą. Do dyspozycji dostajemy dwa porty USB-C z obsługą Thunderbolt 4, jeden port USB-C 3.2 Gen2 oraz USB 3.2 Gen1. Do tego czytnik kart microSD, podświetlana klawiatura, czytnik linii papilarnych, akcelerometr i żyroskop. Które przydają się do automatycznego obracania ekranu, kiedy korzystamy z laptopa w trybie tabletu. Akumulator o pojemności 65W, ładowany przez port USB-C, jest w stanie zasilać urządzenie nawet przez 20 godzin. Warto dodać, że MSI Summit E13 Flip Evo należy do platformy Intel Evo.

Jeśli kupować laptop MSI to teraz jest najlepsza okazja. Zawsze można też wygrać zestaw gadżetów

W ramach promocji „Zasłużyłeś na lepszego notebooka” można kupić sprzęt w lepszej cenie oraz zdobyć gadżety marki o wartości nawet 600 złotych. Z promocji można skorzystać do 8 maja 2022 roku

Promocja promocją, ale MSI ma dla nas również konkurs z nagrodami. Do wygrania jest w nim pięć pakietów gadżetów, które przydadzą się nie tylko posiadaczom laptopów. Co zrobić, aby wygrać? Wystarczy kilka razy kliknąć myszką, a na koniec odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Wszystkiego dowiecie się pod tym adresem.

Materiał powstał we współpracy z marką MSI