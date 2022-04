Ludzkość może stać się cywilizacją typu I, a naukowcy oszacowali datę tego wydarzenia

Nikołaj Kardaszow zaproponował w 1964 roku skalę, która została nazwana jego imieniem. Jej celem było określenie stopnia rozwoju naszej oraz innych cywilizacji. Jak wygląda w tym przypadku ludzkość?

W początkowej formie taka skala zawierała trzy poziomy. Typ I odnosił się do cywilizacji zdolnej do pełnego wykorzystywania zasobów dostępnych na danej planecie, podczas gdy typ II – do takiej, która jest w stanie eksploatować całą energię emitowaną przez gwiazdę, wokół której krąży planeta zamieszkiwana przez tę cywilizację. Typ III, najwyższy, to natomiast cywilizacja będąca w stanie wykorzystać zasoby energetyczne całej swojej galaktyki.

Nowe badanie w tej sprawie skupia się na możliwości osiągnięcia tego pierwszego stopnia przez ludzkość. Jak na razie są one dostępne w formie pre-printu w bazie danych serwisu arXiv. Oczywiście jeśli chcemy stać się cywilizacją typu I, to musielibyśmy zacząć w pełni wykorzystywać energię Słońca. Kiedy będzie to możliwe? Odpowiedzi na to pytanie chcieli udzielić właśnie autorzy wspomnianych analiz.

Niektórzy twierdzą, że mogą istnieć cywilizacje typu III, jednak należy mieć na uwadze, iż jak do tej pory w ogóle nie udało nam się znaleźć dowodów na istnienie życia pozaziemskiego – nie wspominając o takim, które byłoby zdolne do pozyskiwania energii na galaktyczną skalę. Jeśli chodzi o naszą sytuację, to do Ziemi dociera średnio około 1016 watów energii słonecznej, natomiast ludzkość zużywa obecnie około 1013 watów.

Ludzkość obecnie nie zasługuje na miano cywilizacji typu I

Gdyby wziąć pod uwagę skalę zaproponowaną przez Carla Sagana, opartą na regularnych pomiarach, to wynik Ziemian wyniósłby około 0,73. Autorzy nowych badań wzięli natomiast pod lupę trzy podstawowe źródła energii: paliwa kopalne, energię jądrową i odnawialną. Kolejnym krokiem był obliczenie, jaki może być potencjalny dalszy rozwój w zakresie wykorzystywania tych źródeł.

Oczywiście istnieje również możliwość całkowitego upadku naszej cywilizacji, dlatego autorzy wzięli pod uwagę fizyczne ograniczenia każdego źródła energii, nie zapominając o potrzebie walki ze zmianami klimatu czy zanieczyszczeniem powietrza. Mając na uwadze wszystkie te ograniczenia, naukowcy doszli do wniosku, iż nasza cywilizacja może zyskać miano typu I najwcześniej w 2371 roku.