To tu wylądował łazik Perseverance. Marsjański helikopter sfotografował historyczne miejsce

Rok po wykonaniu swojego dziewiczego lotu na Czerwonej Planecie helikopter Ingenuity odwiedził miejsce, w którym na powierzchnię Marsa spadła ochronna powłoka i spadochron odpowiedzialne za dostarczenie łazika Perseverance w jednym kawałku.

Wysłany z Ziemi ładunek nie miał łatwo, zanim trafił do celu. W momencie pierwszego kontaktu z marsjańską atmosferą przemieszczał się z prędkością hipersoniczną. Na szczęście był chroniony przed niesprzyjającymi warunkami za sprawą polimerowych osłon. Tarcie atmosferyczne nieco obniżyło prędkość statku, a wtedy do akcji wkroczył rekordowo duży – jak na Czerwoną Planetę – spadochron. Na przedostatnim etapie lądowania doszło do zrzucenia powłok i spadochronu, a końcowy manewr wykonały rakiety, które umiejscowiły Perseverance na powierzchni.

Nieco później, bo 19 kwietnia, swój pierwszy lot na Marsie wykonał helikopter Ingenuity. Wbrew oczekiwaniom inżynierów, którzy nie spodziewali się wiele względem tego pojazdu , pierwszy w historii marsjański helikopter okazał się zaskakująco wytrzymały, Jak na razie wykonał 26 lotów i nic nie zapowiada, by w najbliższym czasie jego misja miała się zakończyć.

Najnowsza jej część była związana z uwiecznieniem elementów odpowiedzialnych za lądowanie łazika Perseverance, czyli wspomnianych osłon oraz spadochronu. Te udało się zaobserwować w kwietniu tego roku, dlatego 12 miesięcy po historycznym locie Ingenuity został oddelegowany do sfotografowania tych elementów. Podczas trwającego 159 sekund lotu helikopter osiągnął wysokość 8 metrów i przemierzył 192 metry w stronę miejsca docelowego.

Następnie Ingenuity okrążył wrak i wykonał 10 zdjęć, by później powrócić na swój posterunek. Wbrew pozorom, sfotografowanie miejsca lądowania jest ważne z perspektywy nauki. Badając powłokę aerodynamiczną i spadochron, inżynierowie chcieliby wyjaśnić, co sprawiło, że przetrwały one lądowanie. To z kolei powinno przyczynić się do obniżenia ryzyka awarii w przypadku kolejnych tego typu misji.