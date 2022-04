Korzystacie z Office 2013? Musicie zacząć rozglądać się za nowszym pakietem

Obecnie, jeśli chodzi o narzędzia biurowe, mamy spory wybór. Sam Microsoft nie zmusza nasz też do wykupienia pakietu, bo można korzystać z wygodnej opcji subskrypcji. Jednak jeśli jesteście posiadaczami Office 2013, to mamy dla Was złą wiadomość. Za rok Microsoft zakończy jego wsparcie.

Od pojawienia się na rynku Office 2013 minęło już dziewięć lat, więc decyzja, którą podjął Microsoft raczej nie powinna nikogo dziwić. Zgodnie z oficjalną dokumentacją, wsparcie dla tego pakietu zakończy się w kwietniu przyszłego roku, czyli po dekadzie obecności na rynku. Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu firmy:

Po pięciu latach wsparcia podstawowego i pięciu latach wsparcia dodatkowego, pakiet Office 2013 osiągnie koniec wsparcia dodatkowego w dniu 11 kwietnia 2023 r. Zgodnie z zasadami stałego cyklu, po tej dacie aktualizacje zabezpieczeń dla pakietu Office 2013 nie będą już dostępne. Po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej dla pakietu Office 2013 firma Microsoft nie będzie udostępniać żadnych nowych aktualizacji zabezpieczeń, a dalsze korzystanie z pakietu Office 2013 po kwietniu 2023 może zwiększyć narażenie organizacji na zagrożenia bezpieczeństwa lub wpłynąć na zdolność do spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności.

Oznacza to, że jeszcze przez rok posiadacze Office’a 2013 mogą spać spokojnie. Firma nadal będzie udostępniała stosowne aktualizacje zawierające poprawki bezpieczeństwa, jednak po tym czasie dobiegną one końca. Nie oznacza to oczywiście, że nagle aplikacje przestaną działać. Nadal będzie można z nich korzystać, choć, tak jak podkreśla Microsoft, może wiązać się to z zagrożeniami bezpieczeństwa. Firma nie będzie też świadczyć pomocy technicznej, z czym również należy się liczyć.

Na szczęście do planowego zakończenia wsparcia zostało jeszcze na tyle dużo czasu, że spokojnie można znaleźć zamiennik, w postaci subskrypcji Office 365 lub wieczystej licencji Office 2021.